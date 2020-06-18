كيف تشجع الطيور على الغذاء والتكاثر في حديقتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكنك جعل حديقتك أو شرفتك جنة للطيور بخلق مساحة لهم للتكاثر، بينما تعطيهم ما يكفي من الماء لشربه وشيئا شهيا لأكله. ولكن الخبراء يقولون إنه يجب وضع أشياء قليلة في الحسبان قبل الشروع في هذا.

أولا، تأكد من أن المياه التي تقدمها موضوعة في مكان مرتفع قليلا، بحسب المدافعون عن حماية البيئة من منظمة "نابو" الألمانية للطبيعة والتنوع البيئي.

وهذا سوف يساعد الطيور على الشعور بالأمان بعيدا عن القطط وغيرها من الحيوانات خلال الشرب. كما أن الطيور تحب الاستحمام، وبالتالي سوف يكون هناك مساحة كافية لهم للعب في المياه. وقم بتغيير المياه بانتظام حتى تحافظ على نظافتها، للتخلص من البكتيريا.

وهناك أمر آخر وهو أن الطيور تحب تناول الفواكه والبذور، ما يعني أن أي زرع ذي ثمرات فمن المحتمل أن يجذب أصدقائك المكسوين بالريش. فجرب زراعة النباتات المعمرة التي تحمل ثمارا.

كما أن الأشجار توفر الغذاء للطيور، فيمكن الوضع في الاعتبار أيضا أشجار الزعرور أو الكاكا أو التوت أو الكمثرى، وفقا لما ينمو في المنطقة التي تعيش فيها.