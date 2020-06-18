نسرين طافش بكمامة شفافة: الحياة لعبة (صورة)

لايف ستايل

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة لها وهي ترتدي الكمامة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "نسرين"، وهي مرتدية كمامة شفافة مرصعة بقطع من الزجاج اللامع أشبه بالكريستال، معلقة على صورتها: "لا تكن مستميتًا بجديتك في الحياة، فالحياة ليست أكثر من لعبة".

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وجاءت تعليقات متابعيها على صورتها بالكمامة: "أحبك"، "أفضل فنانة في الدنيا"، "القمر"، و"حبيت الماسك".

ويذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل "ختم النمر"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ‏وميرهان ‏حسين.