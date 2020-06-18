علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها بصحبة أسرتها وهي على أحد الشواطئ.
وظهر في الفيديو الذي نشرته "غادة"، زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، وابنتها روتانا وحفيدتيها وهم على الشاطئ.
يذكر أن الفنانة غادة عبدالرزاق، تزوجت من هيثم زينتا، أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز"، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني 2020.
هيثم زينتا، هو مدير تصوير مسلسل "سلطانة المعز"، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين مع غادة عبدالرازق منهم محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم كورونا.. غادة عبدالرازق مع زوجها وعائلتها على شاطئ البحر (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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