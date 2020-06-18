بالصور.. هيدي كرم تفاجئ متابعيها بـ نيولوك "غير تقليدي": "شوية جنان"

لايف ستايل

فاجأت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جديدة "غير تقليدية" لشعرها.

وظهرت "هيدي" بشعر قرمزي اللون انسيابي، بدلا من اللون البني القاتم، الذي تظهر به في العديد من الصور ومقاطع الفيديو الأخيرة عبر "إنستجرام"، معلقة باللغة العربية والإنجليزية: "شوية جنان كده.. حبيت ده".

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متابعو هيدي كرم: فكرة مجنونة برة الصندوق بس حلوة

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز الـ27 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "اللون ده مش منتشر بس حلو عليكي"، و"شجعتني أغير لون شعري"، و"فكرة مجنونة برة الصندوق بس حلوة"، و"الأسود والبني أحلى من اللون ده".

وفي مايو الماضي، ظهرت الفنانة هيدي كرم في فيديو مطول، شاركته مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تقوم بتلك التجربة.

وظهرت "هيدي" بشعر مبلول، وقصت شعرها مستخدمة المقص بنفسها ولنفسها، وقالت عن تلك التجربة إنها تعلمتها من الفنانة ميريام فارس، حيث رأتها تطبقها.