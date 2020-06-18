صحة
منذ انتشار جائحة كورونا، والجميع يتناول تأثير الفيروس على الكبار والبالغين، ولكنه لم يتناول كيفية تأثيره على الأطفال وهو ما كشفته دراسة جديدة.
ووفقا لدراسة نشرت في 16 يونيو، في مجلة "PLOS Medicine" من قبل الباحث شيوي تشو وزملائه، من مستشفى تابع لجامعة شيان جياوتونج الصينية، فإنه انتشرت عدوى المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة 2 (SARS-CoV-2) بسرعة شديدة في جميع أنحاء العالم. ويعد التشخيص والتدخل المبكران ضروريين للسيطرة الفعالة على الوباء لدى كل من البالغين والأطفال، حسبما نشرت روسيا اليوم.
ولكن لا يُعرف إلا القليل نسبيا عن الخصائص السريرية والوبائية للمرضى الأطفال، الا أن "تشو" وزملاءه تناولوا هذه الفجوة في المعرفة لتقديم نظرة ثاقبة على التشخيص والتقييم المبكر لـ"كوفيد-19" لدى الأطفال.
وقام الباحثون بجمع وتحليل البيانات السريرية لـ 34 مريضا من الأطفال المصابين بـ"كوفيد-19" في أربعة مستشفيات في الصين من 27 يناير إلى 23 فبراير.
وانقسم الأطفال بين مصابين بشكل خفيف من المرض (18%) أو شكل معتدل منه (82٪)، وكانت الأعراض الأولية الأكثر شيوعا هي الحمى بنسبة 76% والسعال بنسبة 62%، والتي تعافت في غضون ثلاثة أو أربعة أيام بعد العلاج.
وعلى عكس الملاحظات في المرضى البالغين، أظهرت حالات الأطفال نسبة أعلى من الحمى والقيء بنسبة 12% والإسهال بنسبة 12% أيضا عند دخول المستشفى.
وكشفت عمليات التصوير المقطعي المحوسب للصدر (CT) عن ظلال رقعية عالية الكثافة ذات نمط هجوم متأخر في آفات الفصوص الرئوية لدى 28 مريضا (82%)، وعلى النقيض من ذلك، أظهر 3% فقط من الأطفال ميزات تسمى عتامة الزجاج الأرضي (GGO)، وهي سحابة ضبابية فوق الرئتين تشير إلى مجموعة متنوعة من المشكلات، ويمكن أن تعني أن الرئتين تمتلئان جزئيا بمواد ملتهبة.
وهذه العتامة تبدو ضبابية لا تحجب الهياكل القصبية أو الأوعية الرئوية الأساسية، مثلما تُرى عادة عند البالغين المصابين بـ"كوفيد-19".
ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن النتائج تقدم رؤية قيّمة للتشخيص المبكر والتحكم الوبائي لـ"كوفيد-19" لدى الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر منها ظهور سحابة ضبابية فوق الرئتين.. كيف يؤثر كورونا على الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.