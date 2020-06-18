علاقات و مجتمع

نشر الفنان شريف منير، صورة جديدة تجمعه بأسرته، وذلك على صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بعد عدة أيام من تعرضه للتنمر بسبب نشر صورة لابنتيه على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements وعلق "منير"، على الصورة قائلًا: "أسرتي الصغيرة.. ربنا يخليكم ليا". يذكر أن الفنان شريف منير قام منذ أيام بنشر صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، ليفاجأ بعدد من الأشخاص يسبونه وبناته، فحذف الصورة، ليتخذ بعدها عددا من الإجراءات القانونية تجاه أي شخص متنمر أو يسيء الرد في التعليقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه للتنمر.. شريف منير ينشر صورة جديدة مع أسرته: ربنا يخليكم ليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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