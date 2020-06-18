آخرهن سوسن بدر.. صور وضعت الفنانات في مرمى الشائعات العاطفية

علاقات و مجتمع

كثيرًا ما ارتبط الوسط الفني بعدد من الشائعات العاطفية، ربما تكون مجهولة المصدر، لكنها سرعان ما تنتشر، وغالبًا ما تبدأ الشائعة بصورة متداولة لإحدى الفنانات، يستوحي من خلالها رواد "السوشيال ميديا"، دخولها في علاقة عاطفية، حتى ينتهي الأمر بالنفي أو توضيح حقيقة الصورة.

وكانت آخر الفنانات اللائي وقعن في فخ الشائعات العاطفية، هي الفنانة سوسن بدر، إذ تداول لها عدد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية فستانا منفوشا وتجلس على كرسي، وأرفقت الصور بتعليقات حول خطبتها.

وبالبحث حول حقيقة الصور اتضح أنها ترجع لتاريخ 25 نوفمبر لعام 2019، خلال جلسة تصوير خضعت لها أثناء تكريمها في الدورة 21 من مهرجان "تري كور" لنسخة الأفلام القصيرة الفرنسي الذي أقيم في القاهرة.

الفنانة سوسن بدر لم تكن أولى الفنانات اللائي لاحقتهن الشائعات العاطفية، إذ سبقتها فنانات أخريات طاردتهن الشائعة ذاتها، بسبب صور متداولة.

نبيلة عبيد وعبدالباسط حمودة

وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت صورة تجمع بين المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة والفنانة نبيلة عبيد، وكان يجلس عبدالباسط حمودة، قبالة "نبيلة" لتلاحقهما الشائعات بوجود علاقة عاطفية بينهما، فيما رجح البعض بوجود احتمالية زواج.

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واتضح بعد ذلك أن الصورة من موقع تصوير مسلسل "نساء من ذهب"، وهو من بطولة نبيلة عبيد، والذي من المقرر أن عرض في رمضان 2020.

والمطرب الشعبي يشارك كضيف شرف في المسلسل، لذلك كان من الطبيعي تواجده في لوكيشن التصوير، والتقاط صور تذكارية مع أبطال العمل.

أصالة وطبيب التجميل

وعقب انفصال أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان، لاحقتها شائعات ارتباط بطبيب التجميل فادي نصر، وذلك بعدما تم تداول عدد من الصور تجمع بينهما، الأمر الذي ربطته الكثير من رواد "التواصل الاجتماعي" بوجود علاقة عاطفية بينهما، لكن طبيب التجميل نفي هذه الأنباء.

ففي لقاء تليفزيوني، لبرنامج "ET" بالعربي، في يناير الماضي، نفى "نصر"، قائلًا: "كل ما يتردد غير صحيح"، متابعًا: "أصالة باستمرار تحب المرح، وتعرفه منذ فترة طويلة".

وظهر أيضًا مع الإعلامية بوسي شلبي، لنفي شائعة الارتباط، خلال مقطع فيديو عبر "إنستجرام"، الذي تضمن ظهور المذيعة، قائلة: "كفاية شائعات لازم نتأكد قبل أي خبر".

بينما التزمت أصالة وقتها التجاهل في الرد على هذه الأنباء، إذا أنها لم تصدر بيان أو ترد في تصريحات صحفية على تلك الشائعة، واستمرت في مشاركة متابعيها بمواد مصورة مع أبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".