إذا كنت من محبي البطاطس.. فإنه يسهل زراعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قد تكون البطاطس هي أكثر خضار تم تجربته من بين كل الخضروات ولكن لم يسبق أن كانت البطاطا بديلا شعبيا للبطاطس المقلية الكلاسيكية.

هناك دعوات كثيرة لقلي البطاطا. ولكن بغض النظر عن هذا الكثيرون يحبون تناولها بطرق أخرى من بينها الشواء. وإذا كنت من بين هؤلاء سوف يسرك معرفة أنه يسهل زراعتها في حديقتك أو حتى في الشرفة.

كل ما تحتاجه هو أخذ بعض من الدرنات المتبقية من المطبخ ووضعها في الأرض. وأفضل توقيت عامة هو بداية الصيف ولكن يجدر البحث عن ملاءمةهذا الأمر في المكان الذي تقطن فيه. وسوف تكون التربة رخوة وليست رطبة للغاية.

وأينما تضع البطاطا، فإنها سوف تحتاج لكثير من الماء والشمس. إنها تنمو بشكل أفضل في درجات حرارة تتراوح بين 20 و29 درجة مئوية. ويمكن أن تحصدها بعد ما بين 90 إلى 130 يوما.

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