الامارات | بقع الوجه أثناء الحمل.. وصفة بسيطة للعلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن بقع الوجه أثناء الحمل.. وصفة بسيطة للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاني المرأة من بقع بالوجه أثناء فترة الحمل. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن تجنبها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت خبيرة التجميل الألمانية، ناتالي فيشر، أنه مع زيادة إنتاج الهرمونات أثناء الحمل، وفي ظل تأثير الأشعة فوق البنفسجية تنشأ بقع صبغية وأجزاء بنية اللون بالوجه. ولتجنب هذه البقع تنصح فيشر باستخدام كريم واق من أشعة الشمس ذات مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50 ، مع مراعاة أن يكون خالياً من الفلاتر الكيمائية، حيث إنه من الأفضل أن يحتوي الكريم على فلاتر معدنية. ومن المفيد أيضاً أن يحتوي الكريم على مواد فاعلة مثل أكسيد الزنك وثنائي أكسيد التيتانيوم، إذ تعكس هذه المواد الأشعة فوق البنفسجية وتحول دون توغلها داخل البشرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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