الامارات | «421» يطلق برنامج الإقامة الفنية المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن «421» يطلق برنامج الإقامة الفنية المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، عن إطلاق برنامج للإقامة الفنية المنزلية. ويهدف البرنامج إلى دعم الممارسة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، لإنتاج الأعمال الإبداعية واستكشاف أشكال التفاعل الرقمية، من خلال ممارساتهم أثناء فترة العزل الاجتماعي. ويخصص برنامج الإقامة ميزانية إنتاج قد تصل إلى 30 ألف درهم لتزويد الفنانين بالمعدات والأدوات والخامات اللازمة لتحقيق مشروعاتهم. ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني الخاص لغاية 18 يوليو المقبل.

يهدف البرنامج إلى تشجيع المبدعين الممارسين على إيجاد سُبل جديدة للتفاعل مع المجتمع، خصوصاً في ظل أزمة أجبرت الجميع إلى اللجوء إلى شتى القوالب الرقمية بإيقاع متسارع. كما تُعنى هذه الإقامة الفنية ببحث المبدعين في آليات الاتصال والتواصل والتفاعل متعدد الأبعاد مع الجمهور.

وقال المدير العام لمعرض 421: فيصل الحسن: «كان من المقرر هذا العام، ضمن أهداف معرض 421، إطلاق برنامج إقامة فنية تتيح أمام الممارسين المبدعين في دولة الإمارات وكل دول المنطقة الفرصة للإقامة في أبوظبي، والاستفادة من دعم المعرض في سعيهم إلى إيجاد سُبل التفاعل الجماهيري مع أعمالهم خلال إقامتهم في أبوظبي. ونظراً إلى الظروف الراهنة، أعدنا التفكير في صيغة جديدة لهذه الإقامة الفنية ليكون التفاعل والتواصل مع المبدعين، وهم في مساحات عملهم ومعيشتهم الخاصة».

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يذكر أن برنامج الإقامة الفنية المنزلية يستقبل الطلبات من كل المبدعين أياً كانت تخصصاتهم، مثل الفنون التشكيلية والبصرية والتقييم الفني والتصميم والتكنولوجيا والآداب والموسيقى وفنون الطهي والمسرح والأداء الفني.

30

ألف درهم لتزويد الفنانين بالمعدات.

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