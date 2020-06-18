الامارات | «بادري» تطوّر مهارات الشباب لمواكبة تغييرات سوق العمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «بادري» تطوّر مهارات الشباب لمواكبة تغييرات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، سلسلة من ورش العمل والندوات الافتراضية، خلال شهري يونيو ويوليو، تستهدف روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الواعدين والخريجين الجدد، وطلاب الجامعات من الشباب والشابات الراغبين في تطوير قدراتهم واكتساب مهارات المستقبل.

وتأتي الورش والندوات ضمن المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية، أبريل الماضي، تحت شعار «بادري لتبادل المعرفة» الافتراضية، الرامية إلى تعزيز التعلم التشاركي، ودعم الجهود الوطنية الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات للاستثمار في طاقات الشباب، وتوسيع آفاقهم المعرفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لمواجهة التحديات المتوقعة في المستقبل، وتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021.

بدأت المبادرة برنامجها لشهر يونيو بورشة عمل عبر الإنترنت بعنوان «مهارات من غوغل» في الثامن من يونيو، وتستضيف المبادرة، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان «الحياة بعد كورونا: وظائف ومهارات المستقبل»، تستهل الجلسة الدكتورة منى آل علي، مديرة أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، ويشارك فيها نخبة من قادة الصناعة في قطاعات التعليم والطب والشباب والاقتصاد.

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وتقام يومي 24 و25 يونيو ورشة عمل افتراضيّة، يقدمها مجموعة من الخبراء، حيث يعرفون المشاركين إلى طرق الاستفادة من الذكاء العاطفي في تعزيز القيادة الفاعلة، خلال فترات الأزمات والأوبئة

تختتم المبادرة برنامج نشاطاتها لشهر يونيو بندوة تعقد 29 الشهر الجاري، ويتضمن البرنامج لشهر يوليو خمس جلسات افتراضية.

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