الامارات | 5 نصائح لهواء نقي داخل السيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لهواء نقي داخل السيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه كثيرون من قائدي السيارات مشكلة انتشار رائحة العفن بالسيارة، خصوصاً بعد انقضاء فصل الشتاء، ومع بداية تشغيل مكيف الهواء.

وأرجعت مجلة السيارات «أوتو بيلد» الألمانية ذلك إلى أسباب عدة، منها إهمال أعمال صيانة السيارة في الشتاء، ما يترتب عليه وجود البكتيريا في أجزاء المكيف وارتفاع الرطوبة، وهو ما يعدّ بيئة خصبة لتكاثرها وانتشار رائحة العفن.

وتالياً يقدم الخبراء الألمان خمس نصائح للحصول على هواء نقي داخل السيارة.

1- تنظيف نظام المكيف

عند انتشار رائحة عفن كريهة بعد تشغيل المكيف، يتعيّن على قائد السيارة تنظيف المكيف ومكوناته، باستخدام بخاخات منظف خاصة ترش المادة الموجودة بها في السيارة، وتشغيل المكيف لبعض الوقت.

2- تغيير الفلتر بانتظام

يتعيّن على قائد السيارة تغيير فلتر الهواء مرة واحدة على الأقل كل عام، وبذلك يتم التخلص من البكتيريا والرطوبة المتعلقة به، ويفضل تغييره أكثر من مرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون الحساسية.

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3- الالتزام بالصيانة

مع مرور الوقت يفقد نظام المكيف سائل التبريد، وهو ما يقلل من قدرته على التبريد، لذا يتعيّن إجراء الصيانة لنظام التكييف كل ثلاث سنوات، التي يتم فيها أيضاً التحقق من عدم وجود تسرب بالنظام.

تخلص

4- من الرطوبة

وجود رائحة للعفن في السيارة دليل على وجود رطوبة في جزء ما منها، وهو ما يستدعي اكتشافه والعمل على التخلص من الرطوبة. وبوجه عام لابد من تحرير المصارف المسدودة، والتحقق من عناصر الإحكام.

5- تشغيل المروحة من آن لآخر

لا ينبغي إغلاق المروحة بشكل دائم، لأنه بذلك لن يتم التخلص من الهواء المحمّل بالعفن، والمساعدة على دخول هواء نقي جديد.

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