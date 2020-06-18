الامارات | إرشادات تساعد على التمتع بنوم هادئ

شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات تساعد على التمتع بنوم هادئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء في معهد الاستشارات الصحية الألماني أن ممارسة الرياضة تساعد على التمتع بنوم هانئ ومريح، بشرط ممارستها قبل الذهاب إلى الفراش بمدة لا تقل عن ساعتين.

وأشاروا إلى أنه ينبغي أيضاً الابتعاد عن وسائط «الميديا» على اختلاف أنواعها كالتلفاز والهاتف الذكي قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعة تقريباً، لأن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يتسبب في تثبيط هرمون «الميلاتونين» اللازم للنوم.

ويمكن مواجهة اضطرابات النوم من خلال بيئة النوم المثالية، إذ ينبغي أن تكون غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان، وأن تراوح درجة حرارتها بين 15 و18 درجة مئوية.

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وتمثل اضطرابات النوم مشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب في حال حدوثها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً، على مدار فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر. كما حذّرت الجمعية الألمانية لطب النوم وأبحاث النوم من أن قلة النوم تتسبب في إضعاف جهاز المناعة، إذ أثبتت دراسة علمية أن عدد الخلايا القاتلة، التي تتعرف إلى الخلايا المصابة بالفيروسات وتقتلها، انخفض بنسبة 70% لدى المشتركين في الدراسة، الذين ناموا أربع ساعات فقط بدلاً من ثماني ساعات.

الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يثبط هرمون «الميلاتونين» اللازم للنوم.

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