الامارات | حفل جوائز إيمي التلفزيونية في موعده

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شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جوائز إيمي التلفزيونية في موعده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شبكة «إيه.بي.سي»، أول من أمس، إن حفل جوائز إيمي التلفزيونية، وهو واحد من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه، سيقام في 20 سبتمبر المقبل، كما هو مقرر له، وسيقدمه المذيع جيمي كيمل.
ولم تقدم الشبكة، وهي جزء من شركة والت ديزني، تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل، الذي يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية، في وقت تسببت فيه جائحة فيروس كورونا في إلغاء عدد من الأحداث التي تبث على الهواء مباشرة.
وقال كيمل في بيان: «لا أعرف أين سنقوم بذلك، أو كيف سنقوم به، أو حتى لماذا نقوم به، لكننا سنقيمه (الحفل)، وأنا سأقدمه».
وعادة يذاع الحفل على الهواء مباشرة في لوس أنجلوس أمام جمهور من ألمع النجوم، وتسبقه مراسم على البساط الأحمر. ولم يكن واضحاً إن كان الحدث سيقام هذا العام بسبب القيود على التجمعات الكبيرة، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ووفقاً لمجلة فارايتي، أفاد بيان، أول من أمس، بأن التفاصيل بشأن كيف سينتج العرض ستعلن قريباً.
وتشمل السيناريوهات المطروحة للدراسة إقامة حدث افتراضي بالكامل، أو عرض مزيج من اللقطات المسجلة مسبقاً، مع ظهور لبعض النجوم على الإنترنت.
الحفل واحد من أكبر الأحداث في صناعة الترفيه.
السيناريوهات المطروحة تشمل تنظيمه افتراضياً بالكامل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.