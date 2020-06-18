الامارات | «تشكيل».. دورات صيفية وأنشطة منزلية افتراضية

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شكرا لقرائتكم خبر عن «تشكيل».. دورات صيفية وأنشطة منزلية افتراضية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز «تشكيل» النقاب عن برنامجه الصيفي، الذي يضم دورات افتراضية ومحاضرات رقمية مباشرة موجّهة لممارسي الفنون والتصميم، إلى جانب الأنشطة المنزلية المخصصة للصغار، التي من المقرّر أن تستمر طوال الصيف حتى شهر سبتمبر المقبل.
وقالت نائبة مدير مركز «تشكيل»، ليسا باليتشغار، إن موسم الصيف في المركز المعني برعاية الفنانين وأصحاب المواهب الفنية، يهدف إلى «العناية بالفضول المهني والتجريب، مع الاهتمام بتوسعة آفاق الإنتاج الإبداعي»، مؤكدة أن المركز يسعى، من خلال المحتوى الموجّه للمبدعين الشباب هذا الموسم، إلى الإبقاء على شعلة الإلهام متّقدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من الأساليب وفرص الإنتاج الإبداعي المتاحة عبر الإنترنت لإنجازها في المنزل.
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