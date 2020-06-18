الامارات | إطلاق سلاحف عملاقة في جزر غالاباغوس

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سلاحف عملاقة في جزر غالاباغوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مجموعة من السلاحف العملاقة، التي عاشت في الأسر عقوداً، وساعدت في إنقاذ هذا النوع بعدما كان على شفا الانقراض، إلى البرية في جزر غالاباغوس، يوم الإثنين الماضي. وقال مدير المتنزه، داني رويدا، إن السلاحف تكاثرت في الأسر لإطلاقها في الجزيرة، بعدما تناقصت أعدادها إلى 15 سلحفاة فقط. وأضاف أن هناك الآن أكثر من 2000 منها، في جزيرة إسبانيولا.

وتشتهر السلاحف العملاقة بأعناقها الجلدية الطويلة، وبأعمار تمتد إلى أكثر من 100 عام. وترتبط هذه السلاحف بجزر غالاباغوس قبالة سواحل الإكوادور، وهي من الأنواع التي ساعدت تشارلز داروين في وضع نظرية التطور بالقرن الـ19.

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