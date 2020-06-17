أبرز الأفكار لتنسيق ملابسك مع ابنتك بطريقة طريقة

القاهرة - لايف ستايل
قالت كيت سبيد من قبل أن لعبة التأنق بالملابس تبدأ من سن الخامسة ولا تنتهي أبدا. كم منكم تمتعت في الصغر بالتسلل لخزانة أمها وتجربة ملابسها وأحذيتها؟ أنا بالتأكيد فعلت هذا وعلى يقين أن كل فتاة صغيرة تريد أن تكون النسخة المصغرة من أمها. لهذا السبب قررت أن اخصص هذا المقال لإعطائكم بعض الأفكار التي ستمكنك من تنسيق ملابسك مع ملابس ابنتك.
احرصي على أن تقومي بهذا التنسيق باعتدال، فالتطابق الكامل لملابسك مع ملابس ابنتك قد يتحول من طريف إلى غريب إذا كانت الملابس متشابهة بشكل زائد أو إذا كانت الملابس غير مناسبة لسن أحداكما. أيضا تجنبي أن يكون هذا التنسيق عادة دائمة بينك وبين ابنتك، بل اجعليها شيء مرح تفعليه من الحين للأخر فأنت تريدين لطفلتك أن يكون لها ستايلها الخاص عندما تكبر بدلا من أن تكون نسخة مصغرة منك.
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