الملابس التي تناسب قوام الساعة الرملية

يعد القوام على شكل الساعة الرملية هو الأكثر شيوعاً بين نساء العالم العربي، وهو يتميز بخصر محدد مع امتلاء في الجزء العلوي والسفلي، ورغم أنه من أكثر أشكال القوام أنوثة، إلا أن هناك بعض النقاط عليكِ مراعاتها عند شراء ملابسك إذا كنتِ من أصحاب هذا القوام، تقدم لكِ اليوم بعض النصائح لأفضل الموديلات التي تناسب شكل الساعة الرملية. اختاري قياس مظبوط عليكِ، فالقياس الواسع قد يعطيك امتلاء، والأزياء الضيقة تبرز المناطق الممتلئة. عند اختيار التنورات.. تجنبي الموديلات ذات الطبقات أو الكشكشات العريضة من أعلى، لأنها تعطي امتلاء للأرداف. أفضل موديلات التنورة التي تناسب هذا القوام هي على شكل حرف «A»، أو ذات القصات العريضة بالطول. التنورات ذات الخصر المرتفع تحدد منطقة الخصر وتنسدل باتساع على الجزء الأسفل، مما يجعلك تبدين أكثر رشاقة. الفستان الملفوف «الكروازيه» يتناسب جداً مع هذا القوام، لأنه يحدد الخصر وينسدل على الأرداف فيخفي عيوبها. فتحة الرقبة على شكل «V» تجعلك تبدين أكثر رشاقة، خاصة إذا كان الصدر ممتلئ. الفستان الأمبير الذي يأتي بقصة تحت الصدر، من أنسب موديلات الفساتين لقوام الساعة الرملية.

عند اختيار الجينز حاولي اختيار الدرجات الداكنة، وتجنبي الموديل الذي يأتي بدرجتين وتكون الفاتحة على الافخاذ، لأنها تجعل هذا الجزء يبدو أكثر عرضاً. في الجينز قصة «البوت كت» والجينز المستقيم هي الأنسب لقوامك، وتجنبي «السكيني». يفضل في البلوزات والجاكيت أن تختاري تلك المحددة قليلاً من عند الخصر، وتكون أوسع عند منطقة الأرداف. في حال ارتدائك جاكت أو بلوزة فضفاضة، من الأفضل ارتداء حزام يحدد منطقة الخصر. عند ارتداء لونين مختلفين يفضل أن ترتدي اللون الداكن للجزء السفلي واللون الفاتح في الجزء العلوي. عادة ما ستواجهين مشكلة عدم تناسق قياس الخصر مع الأرداف عند شراء الملابس، وفي هذه الحالة اختاري بناء على مقاس الأرداف، ويمكنك تصحيح قياس الخصر باستخدام حزام أو بتعديل من الترزي. أفضل الأقمشة تلك السميكة التي تحتوي على بعض المرونة، مثل الأقطان والجبردين.

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