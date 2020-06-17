إكسسوارات الشعر تستعيد موضة التسعينات

القاهرة – لايف ستايل
يأتي الزمن الجميل ليلقي بظلاله على موضة صيف 2020 حيث عادت من جديد إكسسوارات الشعر القديمة التي كانت منتشرة وشائعة في سنوات التسعينات بالقرن العشرين.
التوكة المشبك
عادت في أسبوع الموضة بنيويورك الذي أقيم في فبراير الماضي التوكة المشبك بشكلها التقليدي وألوانها المعتادة.
التوكة القماش
من أبرز موديلات إكسسوارات الشعر التي عادت لنا من التسعينيات "الكلبس"، و"التوكة المشبك" و"توكة الشعر المصنوعة من القماش".
بعض عارضات الأزياء ظهرن وهن يرتدين موديلات إكسسوارات الشعر التي تحمل كثيرا من الذكريات لأبناء جيل تسعينات القرن العشرين.
طوق الزجزاج
ظهر طوق الشعر الزجزاج القابل للاتساع، حتى يأخذ حجم الرأس، والذي يساعد في رفع الشعر بطريقة عملية بسيطة، مع ذيل حصان أو كعكة خلفیة.
بنس الشعر
وظهرت بعض العارضات وهن يرتدين بنس الشعر القديمة في أسبوع الموضة بنيويورك ليؤكدن على عودة موضة التسعينات.
الكلبس الجانبي
كما ظهر في أسبوع الموضة بنيويورك الكلبس الجانبي المستخدم مع الشعر المنسدل.
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