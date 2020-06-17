تعرفي علي أحدث صيحات ملابس النفاس

تعد الأمومة بمثابة حلم جميل لكل امرأة، فتقضي فترة الحمل في انتظار مولودها الجميل لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها، تمامًا كتجهيزات فترة الحمل تحتاجين للاستعداد للولادة كذلك، وتجهيز ملابس خاصة للنفاس، إذ تطرأ خلال هذه الفترة مجموعة من التغيرات الجسمانية على الأم، ما يستدعي الحصول على بعض قطع الملابس المريحة التي تجعل عملية الرضاعة أسهل، نستعرض معاً في المقال التالي تشكيلة من ملابس النفاس بالصور كي تختاري من بينها ما يعجبكِ. أحدث ملابس النفاس بالصور شاهدي أحدث تصميمات ملابس النفاس بالصور وتمتعي بإطلالة أنيقة في جميع أوقاتك. ملابس استقبال للنفاس بعد الولادة، يكثر الزوار للاطمئنان على صحة الأم والمولود، بالطبع ترغبين في الظهور بكامل أناقتك لاستقبال الأهل والأقارب، لا بد من اقتناء ملابس استقبال للنفاس وهي عبارة عن عبايات أنيقة أو جلابيات للاستقبال مطرزة بشكل جذاب وألوان زاهية، اختاري تصميمات فضفاضة لتمنحك الشعور بالراحة، خاصة خلال الشهر الأول بعد الولادة وفي حالة الولادة القيصرية لحماية جرح البطن من الأذى، كذلك تساعدكِ على إخفاء الوزن الزائد بعد الحمل. بيجامات ولادة تحتاجين مجموعة من ملابس المنزل أو بيجامات ولادة مخصصة لفترة النفاس، تكون هذه البيجامات من خامات قطنية ناعمة ومريحة، أهم ما يميزها هو البنطلون الفضفاض من منطقة الوسط لتجنب الضغط على البطن أو جرح الولادة للقيصرية، كما ينبغي مراعاة اختيار القطع الفوقية سهلة الارتداء ومناسبة للرضاعة. قمصان نفاس خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة، تحتاج الأم لارتداء قمصان نوم واسعة ومريحة بصدر مفتوح أو حمالات، لتساعد على تسهيل عملية الرضاعة الطبيعية، فهذه القمصان تمنحك الشعور بالراحة في أثناء النوم، إذ يكون الجسم ما زال منتفخًا ومجهدًا. روب استقبال ولادة بجانب قمصان النفاس وبيجامات الولادة، تحتاجين لارتداء روب استقبال ولادة خلال فترة الصباح، يساعد هذا على استقبال الزوار غير المتوقعين أو الأشخاص المقربين. حمالة الصدر للرضاعة حمالة الصدر من أهم قطع ملابس النفاس الأساسية، عليكِ اختيار مقاس مناسب لحجم الثديين خلال الرضاعة، بحيث يكون أكبر من مقاسك المعتاد، مع تدفق حليب الثدي، يزداد حجم الصدر فتزداد حاجتك لاستخدام حمالات صدرية بمقاس أكبر، تقدم العديد من الماركات أنواع حمالات الصدر المخصصة لمرحلة الرضاعة، لتسهيل عملية استخدامها على الأم، كما يمكنكِ استخدام الصدريات الرياضية المرنة. ساتر الرضاعة تحتاج الأمهات المرضعات لاستخدام ساتر لتغطية الجزء العلوي من الجسم في أثناء الرضاعة، خاصة خارج المنزل، يمكنكِ تصميمه بنفسكِ إذا كنتِ تجيدين الحياكة، كما يتوافر كذلك في محلات بيع مستلزمات الأم والمولود. الملابس الداخلية من أهم النصائح التي عليكِ اتباعها خلال فترة النفاس هي شراء الملابس الداخلية التي تستخدم لمرة واحدة فقط، النزيف الزائد في بداية النفاس يتسبب في الكثير من البقع الصعبة، كما قد يدوم هذا لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد الولادة، استخدمي الأنواع التي يسهل التخلص منها بعد الاستخدام، وكذلك الفوط الصحية المخصصة للنفاس. أهم نصائح اختيار ملابس النفاس احرصي على ارتداء الملابس المريحة والواسعة، خاصة من منطقة الوسط، لضمان تعافي جرح الولادة بشكل فعّال. اختاري الخامات القطنية وتجنبي تمامًا الخامات الصناعية، فيكون الجسم مجهدًا وبحاجة للتعافي والراحة. يمكنكِ الاستعانة بالوسائد المخصصة لامتصاص الحليب الزائد في أثناء الرضاعة، وتجنب البقع الصعبة، إذا لم تتوافر لديكِ استخدمي الفوط الصحية اليومية بدلًا منها. في النهاية، نذكرك أن اختيار ملابس النفاس بالصور من العادات والتقاليد المتوارثة منذ القدم، لكن هذا غير ملزم لكِ بارتدائها إذا لم تحبيها. يمكنكِ تنسيق ملابس النفاس الخاصة بكِ بحسب ذوقك واختياراتك المفضلة التي تشعرك بالراحة.

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