كمامات كورونا من جلود الثعابين والتماسيح

لجأ صاحب متجر أمريكي إلى بيع أقنعة وجه مصنوعة من جلد الثعابين والتماسيح، للمساهمة في إطلاق "صيحة أزياء"، ومكافحة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم.

وبدأ بريان وود، مالك متجر "أول أمريكان جاتور برودكتس" (All American Gator Products) في مدينة دانيا بيتش بولاية فلوريدا، صنع أقنعة وجه جلدية مختلفة من جلد الحيوانات المختلفة مثل الثعبان والتماسيح وهي نوع من الأنواع الغازية في إيفرجليدز جنوبي الولاية، حسبما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية.

وقال وود للصحيفة: "سيتعين على الناس تغطية وجوههم، وللأسف ربما يستمر الوضع لفترة أطول مما كنا نتخيل".

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وأضاف: "بعض الناس يريدون إطلاق صيحة أزياء حتى خلال هذا الوباء، لذلك أريد أن أعطيهم خيارات".

ولا يوفر جلد أفاعي البيثون العاصرة نفس الحماية من "كوفيد-19"، مثل أقنعة الوجه من نوع "إم-95" (M95) التي تمنع الجزيئات الصغيرة والكبيرة المحمولة جواً.

وأشار وود إلى أنه يعتزم تصميم قناع يسمح بإضافة مرشح أو إزالته ويتحدث مع موردي الفلاتر وربما يستخدم القماش لأن المعدات الواقية مطلوبة بشكل كبير وبدأت تشح.

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وأمر مسؤولون في مدينة ميامي السكان في وقت سابق من الأسبوع بارتداء أقنعة واقية في محلات البقالة وأمروا عمال الصيدليات والمتاجر بارتداء أغطية الوجه.

كما يتطلب الإجراء أيضًا من جميع عمال التوصيل، وكذلك جميع عمال البناء في مواقع العمل ارتداء الأقنعة الواقية.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 970 ألفا و106 إصابات بالفيروس، وأكثر من 54 ألفا و910 وفيات، بينما تعافى 118 ألفا و633 شخصا

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ويكافح العالم الوقت الراهن من أجل السيطرة على تفشي المرض، بعد ارتفاع عدد الوفيات حول العالم، الأحد، إلى 205 آلاف و526، وبلوغ عدد المصابين نحو 2.962 مليون شخص، بينما تعافى 867 ألفا و707 أشخاص.

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