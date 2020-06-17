تعرف على مواعيد كسوف الشمس في كل مدن الوطن العربي

كشف الفلكي عدنان الشوافي عن كسوف للشمس يوم الأحد الموافق 21 يونيو حيث تشهد الكرة الارضية كسوف حلقي وجزئي للشمس وتفاصيل الكسوف حسب الشوافي كالتالي: يبدا الكسوف الجزئي من وسط افريقيا -جمهورية أوغندا متزامنا مع شروق الشمس الساعة 3:46am بالتوقيت العالمي الموحد (UTC) ثم تكتمل دائرة الكسوف الجزئي على قارة أفريقيا الساعة 5:52am لتاخذ المسار من قارة إفريقيا نحو الشرق لتغطي دائرة الكسوف الجزئي معظم قارة أفريقيا و أجزاء من أوروبا ثم تغطي معظم قارة آسيا و اجزاء و اسعة من المحيط الهندي و المحيط الهادي.

معظم المناطق في العالم تشهد كسوف جزئي للشمس لان دائرة الكسوف الجزئي يغطي مسارها مناطق على إمتداد أكثر من 7000 كيلومتر على سطح الكرة الارضية وشدة الكسوف بنسب متفاوته تزيد نسبة الكسوف كلما كانت المنطقة قريبة من مسار دائرة الكسوف الحلقي (منتصف مسار الكسوف الجزئي).

مسار دائرة الكسوف الحلقي:-

دائرة الكسوف الحلقي (مسار الكسوف الحلقي هو عبارة عن مسار ضيق جدا يبدا المسار من شرق الكنغو الساعة 4:48am بالتوقيت العالمي الموحد متحرك نحو الشرق حتى جنوب البحر الأحمر ليقطع المسار شبه الجزيرة العربية من جنوب مدينة الحديدة اليمنية الساعة 5:05am بالتوقيت العالمي الموحد وهذا المسار ضيق جدا فمثلا عندما يمر الى الجنوب من مدينة الحديدة يكون عرضه حوالي 53 كيلومتر ويضيق يالتدريج ويقطع مسافة حوالي 1950 كيلومتر داخل شبه الجزيرة العربية حتى يصل شرقها فيمر.الى الجنوب من مدينة مسقط ويكون عرضه حينها يكون حوالي 33 كيلومتر و يضيق المسار أكثر كلما اتجه الى مركز الكسوف شمال الهند حيث يبلغ عرض المسار فقط حوالي 21 كيلومتر، ثم يتجه المسار نحو أقصى شرق قارة آسيا لينتهي على المحيط الهادي متزامنا مع غروب الشمس على تلك المناطق.

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ويقول العالم الفلكي عدنان الشوافي في كسوف الشمس لا تستطبع جميع المناطق التي ترى الشمس أن ترى الكسوف و بنفس النسبة كما يحصل في خسوف القمر حيث تكون جميع المناطق التي ترى القمر ترى الخسوف بنفس الوقت وبنفس النسبة تقريبا، لذلك كسوف الشمس يختلف من منطقة الى اخرى من حيث نسبة الكسوف والتوقيت لحدوثه و بذلك اصدر جدولا محدد فيه مواقيت الكسوف على العديد من المدن و العواصم العربية. ومحددا نسبة الكسوف وهو نسبة ما يغطية قرص القمر من مساحة قرص الشمس.

وكذلك تكون دائرة الكسوف الحلقى متحركة و لا تكون على كل المناطق في نفس الوقت وبالنسبة للمناطق التي تشهد الكسوف الحلقي هي أيضاً لا بد ان تشهد الكسوف الجزئي و الكسوف الحلقى فقط لثواني محدودة منتصف الكسوف (وقت الذروة) فمثلا يستمر الخسوف الحلقي غرب؛ الجزيرة العربية (غرب اليمن) في مركز المسار نحو 66 ثانية بينما شرق الجزيرة العربية (شرق سلطنة عمان) فقط نحو 55 ثانية، كما حذر من النظر للشمس أثناء الكسوف منوها ان ذلك يلحق اضرارا كبيرة بالعين.

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