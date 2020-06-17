فساتين الصيف للبنات من "دولتشي آند غابانا"

تتنافس الأمهات دائمًا على تقديم أفضل مظهر لبناتهن، ولا يتردد البعض منهن في شراء مجموعة متنوعة من الفساتين الفاخرة باهظة الثمن بغض النظر عن راحة وجودة تلك الملابس. لذلك ستستعرض معكِ أشكالًا وأنواعًا كثيرة من فساتين دولتشي آند غابانا للأطفال، لتختاري منها ما يمكن ارتداؤه بشكل يومي، أو في بعض المناسبات ويتماشي مع عمر طفلتكِ.

مجموعة فساتين دولتشي آند غابانا للأطفال يجمع هذا الفستان من ماركة دولتشي آند غابانا بين خلفية من اللون العاجي مع نقوش على شكل ورود حمراء ووردي. فستان أبيض بسيط من القماش القطني الناعم، ومزخرف من الحواف بالدانتيل. فستان منقوش بالزهور الملونة مع خلفية بيضاء، ومصنوع من قماش البوبلين الناعم والقطن بحزام مطاطي من الوسط، وأكمام طويلة منفوشة وحافة مكشكشة. فستان ماكسي أبيض فاخر ، مصنوع من قماش البوبلين الناعم، مع طباعة كرتونية جميلة متعددة الألوان. فستان مصنوع من الجاكار الأحمر والذهبي مع الأسود ومنفوش من الوسط، يمكنك أن ترتديه طفلتك في المناسبات. وهذا الفستان ملائم أيضًا للمناسبات والسهرات، ويتميز هذا التصميم باللون الذهبي اللامع والوردي. فستان بناتي جميل أبيض وأسود، مصنوع من قماش قطني ناعم وحريري مع زهور دانتيل بيضاء. نصائح لاختيار الفساتين المناسبة لصغيرتكِ إذا كنتِ تنوين شراء فستان لطفلتكِ، حددي في البداية الطراز والطابع الخاص لملابس ابنتكِ، حتى تكون النتيجة كما تشائين وستحبها ابنتك بالتأكيد، إليكِ باقة من النصائح التي ستسهل عليكِ هذا الأمر: ابحثي دائمًا عن الملابس المُريحة، فالراحة هي العامل الرئيسي الذي يجب على الأمهات الاهتمام به في المقدمة، لأن بعض الخامات تسبب حساسية للصغار، وعادة ما يكون الفستان مصنوعًا من القماش الخشن أو مواد أخرى غير القطن، ما يسبب الشعور بالحرارة عند ارتدائها لفترة طويلة. علاوة على ذلك ، إذا كانت بشرتك حساسة للغاية، فإنها ستهيج الجلد لذا اختاري الملابس المصنوعة من مواد مريحة وعملية. اختاري المقاس المناسب لفستان طفلتكِ، وتجنبي شراء ملابس طفلك بمقاس أكبر لتناسب المرحلة العمرية التالية. اختاري الألوان الزاهية والناعمة، مثل الوردي أو الأحمر والأخضر الفاتح والأبيض والقطع المنقوشة ذات الرسومات المميزة، فكلها تُضفي طله مُبهجة وأنيقة على طفلتك، وفي الوقت نفسه اختاري قطعة أو اثنتين بألوان أكثر جرأة. نوعي في أشكال وتصميمات الفساتين، وتجنبي تكرار التفصيلات والألوان. اجعلي صغيرتكِ تشارككِ رأيها في ملابسها قبل شرائها، وبهذه الطريقة ستكون سعيدة وراضية تمامًا عن الفستان. تجنبي الفساتين المصنوعة من الدانتيل المزخرف، فبالرغم من جمال مظهرها الخارجي، فقد تسبب حكة لجلد طفلتكِ عند ملامسته بشكل مباشر للجسم، ولكن لا بأس من وجود قطعة أو اثنتين في دولابها لحضور المناسبات المختلفة. لا تغفلي الإكسسوارات حتى تبدو ابنتك أكثر جمالًا، واشتري تلك الأنواع المصنوعة من البلاستك اللامع، لأنها أكثر أمانًا وأقل ضررًا من تلك الأنواع المعدنية لأنها تكون حادة في بعض الأوقات. اختاري الخامات القطنية والكتان لملابس الصيف والربيع، حتى تمنح طفلتك الراحة وتخفف عنه الحرارة. لا تنسي أن بعض اللمسات الرقيقة مع اختيار الأحذية وحقائب اليد المناسبة لألوان وتصميم الفساتين، يمنح صغيرتكِ شكلًا مميزًا وأنيقًا. لا تغفلي دور تنسيق الأحذية المناسبة لشكل وألوان الملابس، لتكتمل أناقة طفلتكِ.

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