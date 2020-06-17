10 أحذية أساسية في خزانة ملابسك

بعضنا لديه هوس اقتناء الأحذية ومع ذلك في بعض الأحيان لا نجد الحذاء المناسب لمناسبة ما ضمن مجموعتنا الخاصة، لذا جمعت لكِ قائمة صغيرة لمجموعة أحذية مهم شرائها، لأنكِ تحتاجينها في المناسبات المختلفة وتناسب أغلب موديلات الملابس.

حذاء أسود من أساسيات دولاب المرأة، يمكنك ارتداءه في المشاوير السريعة أو للذهاب للعمل، كذلك عند رغبتك في التأنق للخروج. الباليرينا ممتازة لمن ترغب في أن تبدو رقيقة وجميلة، وفي الوقت نفسه عملية ومريحة جدًّا لقدميكِ.

صندل جلد دون كعب دللي قدميكِ في فصل الصيف بصندل جلد غير مرتفع ومريح وأنيق، اختاري صندلًا ألوانه مبهجة، أو مرصعًا ببعض الفصوص، أو مشغولًا ببعض النقوش ويناسب أغلب ملابسكِ. بوت حتى الركبة يمكنك ارتداء البوت بطول الركبة مع تنورة قصيرة أو طويلة أو فوق بنطلون ضيق، كما أنه يحميكِ في الأيام الممطرة في الشتاء ويشعركِ بالدفء، فلا غنى عن البوت لأناقتكِ الشتوية.

الحذاء الأكسفورد لأناقة كلاسيكية، ارتدي الحذاء الأكسفورد مع البنطلونات، وإذا أردت مظهرًا أكثر تميزًا، فالحذاء الأكسفورد مع الجينز في غاية الأناقة، كما أنه مناسب جدًّا للعمل.

أحذية المساء ذات المظهر المعدني سواء اخترت الذهبي أو الفضي، هذا الحذاء هو الاختيار الأمثل لحفلات الخطوبة والزفاف، لأنه يليق على أغلب فساتين السهرة. حذاء المشي حذاء المشي الخفيف المصنوع من القماش حل سحري لأي "مشوار" سريع، ترغبين في إنجازه دون أن تؤلمي قدميكِ. حذاء اللوفر حل ذكي ليوم طويل، فهو أنيق وكلاسيكي ويمكنك ارتداءه لمظهر رسمي ومريح في الوقت نفسه. البوت القصير سواء أردت ارتداءه مع الجينز أو مع فستان أو تنورة، يمكنكِ اقتناء واحد بكعب عريض ومتوسط الطول، ليكون مريحًا ويعطيكِ مظهرًا ناعمًا وأنيقًا في الوقت نفسه. حذاء نسائي أنيق كل منا تريد حذاءً نسائيًّا يشعرها بأنوثتها بعيدًا عن الأحذية الرياضية والكلاسيكية، سواء كان ملونًا أو مزخرفًا بأشكال عصرية، هذا الحذاء هو الحل ليوم تريدين أن تشعري فيه بالأناقة على الرغم من ارتدائكِ الجينز والقميص.

كيف تختارين الحذاء المناسب لكِ؟ عند شرائكِ حذاءً جديدًا عليكِ وضع راحة قدميكِ في الاعتبار، ولماذا تحتاجين الحذاء؟ للمشي أو للعمل أو للخروجات المسائية، وغيرها، هذه النصائح ستساعدك على اختيار الأحذية المناسبة: لا تشتري الحذاء من أول مرة، ضعي في رأسك أفضل الأحذية التي أعجبتكِ وقارني بينها، واستبعدي أي حذاء ضيق أو واسع قليلًا عليكِ. تسوقي خلال فترة ما بعد الظهر، إذ تنتفخ قدماك طبيعيًّا مع الحركة في الصباح، لذا المساء هو أفضل وقت لشراء الأحذية. ارتدي الجوارب التي تنوين ارتداءها مع الحذاء الذي ستشترينه. اعلمي أن مقاس قدميكِ يتغير مع العمر، لذا ربما تحتاجين لاستبدال مقاسك كل فترة، وإذا كانت إحدى قدميكِ أكبر من الأخرى اشتري المقاس المناسب لها. قفي بالحذاء عند قياسه، واضغطي على الجزء الأمامي للتأكد من وجود مسافة نصف إنش تقريبًا بين أطول أصابعكِ ووجه الحذاء، لتتأكدي من توافر مساحة كافية لضغط وثني قدميكِ خلال المشي، وحركي أصابعكِ أيضًا للتأكد من راحتها. تجولي بالحذاء قليلًا داخل المحل، لتتأكدي من قدرتكِ على السير فيه دون أن تفقدي توازنك، خاصة الأحذية ذات الكعب العالي، وحتى تقللي من حوادث كسر الكعب بشراء الحذاء المريح لكِ. افحصي الحذاء من الداخل، لتضمني أنه لا يحتوي على أي مواد خشنة أو تعرجات تؤذي قدميكِ. افحصي باطن الحذاء من الداخل، لتتأكدي من مرونته وأنه يحتوي على بطانة لينة لتخفيف الضغط على قدميكِ وامتصاص الصدمات، وتأكدي أيضًا من متانة النعل وقدرته على حمايتكِ من الأشياء الحادة. انتبهي لعرض الحذاء، إذا كان الحذاء يضغط على وجه القدم لن يحل شراؤك مقاسًا أكبر المشكلة، اطلبي من البائع توسيع وجه الحذاء إن كان هذا ممكنًا، وبعض الماركات توفر أحذية بحسب الوسع المناسب من الأمام، بالإضافة للمقاس المناسب. لا تلتزمي بمقاسكِ المعتاد، المهم أن تشعري بالراحة وأنتِ ترتدين الحذاء، فالمقاسات تختلف من شركة لأخرى، ربما تحتاجين في بعض الأحيان لشراء مقاس أكبر أو أصغر.

قد يهمك ايضا:

أحذية رجالية بتصاميم استثنائية من "ستيف مادن"

تمتعي بإسلوبك الخاص هذه السنة مع تشكيلة "ستيف مادن"