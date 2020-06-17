تكشف أسراره في مذكراتها.. من هى ابنة شقيقة ترامب؟

علاقات و مجتمع

في ظل حالة العضب الأمريكي على خلفية الاحتجاجات بعد مقتل جورج قلويد، تعتزم ماري ترامب، ابنة شقيقه نشر مذكرات مثيرة للجدل بشأنه.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، فأعلنت دار نشر "سيمون وشوستر" الأمريكية أمس الاثنين أن ماري ترامب تعتزم في 28 يوليو إصدار مذكراتها التي تحمل عنوان "كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم".

وتهمت المذكرات الرئيس بأنه "عزل والده وسخر منه" بعد أن بدأ يعاني من مرض ألزهايمر.

أما عن ماري ترامب، فهى البالغة من العمر 55 عاما، هي ابنة فريد ترامب جونيور، الشقيق الأكبر للرئيس، الذي توفي عام 1981 عن عمر ناهز 42 عاما.

وكان والدها يعانى من إدمان الكحول طوال حياته، وتسبب ذلك في إصابته بنوبة قلبية أدت إلى وفاته المبكرة.

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وترجع الخلافات بينهما إلى نحو 20 عاما بسبب دعوى قضائية أقامتها هي وشقيقها ضد عمهما وإخوته.

ففي عام 2000، رفعت ماري ترامب وفريد ترامب، شقيقها الثالث، دعوى قضائية اعتراضا على نصيبهم في أموال تركة والد دونالد ترامب، فريد ترامب الأب.

وتقول صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إنهما قالا إن وصية عام 1991 "خضعت للاحتيال والتأثير غير المشروع" من جانب دونالد ترامب وأخوته، حيث كان يعانى رب الأسرة من الخرف.

وقالت ماري ترامب للصحيفة إن عمتها وأعمامها كان "يجب أن يخجلوا من أنفسهم" خلال المعركة القضائية.

كما رفعت ماري ترامب وشقيقها دعوى قضائية أخرى بعد إلغاء تأمينهم الصحي التابع لشركة "ترامب"، كخطوة انتقامية واضحة ردا على الدعوى القضائية الأولى.

وتقول مجلة "بيبول" إن السجلات العامة تشير إلى أن ماري ترامب ولدت في مايو عام 1965 وتعيش في لونج آيلاند، في نيويورك.

وذكرت مجلة "فوربس" أنها حصلت على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة "تافتس" في ماساتشوستس، ودرجة الماجستير في نفس التخصص من جامعة "كولومبيا" في نيويورك.

كما حصلت على درجة الدكتوراة في علم النفس الإكلينيكي من جامعة "أديلفي" في نيويورك.

ويشير ملف التعريف الشخصي لماري ترامب، المحذوف حاليا من على منصة "لينكدإن"، إلى أنها مدربة معتمدة في شؤون الحياة.

ويقال إنها أسست في عام 2012 "مجموعة ترامب للتدريب"، شركة مقرها نيويورك.