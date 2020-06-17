اعتمدي البدلة الرسمية على طريقة مايا دياب

اعتمدت الفنانة مايا دياب الكثير من الإطلالات الرسمية المناسبة للعمل؛ من خلال برامجها ومناسباتها، ومن أبرز خياراتها جمعنا للفتيات مُحِبَّات الإطلالات المتجددة والأنيقة في العمل أو العصرية المصممة بالأسلوب الرسمي عدة خيارات تناسبهن؛ ليستوحين منها أفكارًا تناسب شخصياتهن، فإليكنَّ التفاصيل.



خيارات رسمية باللونين الأسود والأبيض

تفضل الكثيرات من النساء خيارات الألوان الحيادية في العمل، لذا جمعنا لكنّ عدة خيارات باللونين الأبيض والأسود من مايا دياب، ومن أبرزها بنطال ومعطف، صُمِّمَا باللون الأسود المزيّن بالأبيض مع قميص أبيض تقليدي؛ لخيار أنيق وبسيط، وأكملته بقلادة فضية ملتفَّة على الياقة، لتَظهر بإطلالة أكثر أناقة، وتأنقت ببنطال أسود ومعطف أسود مكشوف الأكتاف مع قميص أبيض وربطة عنق لامعة؛ لخيار مناسب للحفلات الرسمية.

إطلالات رسمية أنيقة

تأنقت مايا بعدة خيارات شبابية، منها بلوزة قصيرة وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع بليزر فسفوري من قماش المخمل الراقي، وأطلّت بقميص أبيض مع بنطال وبليزر باللون السماوي لمظهر مفعم بالحياة، ولمظهر عصري؛ ارتدت بليزر رماديًّا مع تنورة قصيرة زهرية، كما ظهرت ببليزر وبنطال يكسوهما اللون الفوشيا المزيّن بالأزرار الذهبية.

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تنسيقات عصرية حيادية

لخيارات عصرية منسقة بألوان حيادية، اختارت مايا بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف أبيض مزيّن بأزرار ذهبية، ونسقت بلوزة بيضاء مع معطف وتنورة باللون الرمادي المزيّن بالذهبي بشكل شبابي مفعم بالأناقة.

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