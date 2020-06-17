6 قواعد إتيكيت لتناول الآيس كريم في إيطاليا

تشتق كلمة الجيلاتو، أو الآيس كريم باللغة الإيطالية، من الكلمة اللاتينية "جيلاتوس" بمعنى المجمد، وهي حلوى غير مقتصرة على فصل الصيف كما يعتقد البعض، بل يتناولها الإيطاليون في أي وقت خلال العام.



ويعتبر الآيس كريم جزءاً أصيلًا من ثقافة إيطاليا، ولتناوله إتيكيت وقواعد لابد من اتباعها، بحسب موقعي "نون ديسبياتشيري" و"إيري أودجي إن كوتشينا" الإيطالييْن.

قواعد تناول الآيس كريم في إيطاليا

1-يجب تناول الآيس كريم "الكونو" من خلال قضمات صغيرة، مع ضرورة تجنب لعقه بشكل دائري أو عشوائي.

2-تجنب تناوله في أثناء الحديث مع الآخرين، إذ يعتبر ذلك تصرفًا غير مقبول.

3- يجب الامتناع عن إصدار الأصوات أثناء تناول الآيس كريم مع عدم إخراج اللسان، وضرورة وجود منديل بحوزتك.

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4- يفضل عدم تناول الآيس كريم أثناء السير.

5- يفضل استعمال الملعقة عند تناول الآيس كريم في الكأس، والشوكة والسكين حال تناوله مع "الكيك" في الطبق.

6-حال تقديمه للضيوف في المنزل، يفضل تقديمه في أكواب فردية توضع على طبق.

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