منها الثلج.. طرق منزلية سريعة لعلاج قرص النمل

صحة

يجتاح النمل البيوت في تلك الفترات، وتسبب لدفاتة كتل حمراء ملتهبة تبدا في الشفاء في غضون 60 دقيقة، وخلال 8 إلى 24 ساعة قد يصبح لديك في النهاية نقطة صغيرة مملوءة بالسوائل التي تشبه القيح وهي نسيج ميت بالفعل.

ولعلاج قرص النمل طرق منزلية بسيطة موقع "ويب ميد"، على أن يبدأ العلاج من المنزل في حالة تورم الذراع أو القدمين ثم التوجه للطبيب.

الحرارة

اولا يجب الابتعاد عن الحرارة تماما لانها تؤدي لزيادة التورم والالتهاب والحكة وفي حالة زادت قرص النمل عن توقيت حدوثها يجب التوجه للطبيب.

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الثلج

استخدم الثلج لتمريره 15 دقيقة ثم 15 دقيقة أخرى لتخفيف القرص، والتورم على المنطقة المصابة، أو وضع الثلج في منشفة، ولكن لا تضع الثلج مباشرة على جلدك.

الهيستامين

يمكن استخدام مضادات الهيستامين واستخدم كريم الهيدروكورتيزون لتخفيف الحكة.

إذا كانت اللدغة كبيرة ومؤلمة للغاية فقد يعطيك طبيبك مضادات الهستامين والستيرويدات الطبية.