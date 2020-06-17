نور تبدع في تقليد "الشيخ مبروك": عنده كاريزما وردوده شبه حياتنا

علاقات و مجتمع

على الرغم من حالة الضغط والاكتئاب السائدة لدى البعض بسبب فترات الحجر المنزلي الطويلة، إلا أن هناك من قرروا استغلال موهبتهم وإبرازها بل وإثقالها في تلك الفترات.

وربما كان تطبيق "التيك توك" كان هو بطل فراغ الحظر، فعلى الفور بات النجوم والنجمات يستغلونه في إبراز مواهبهم في التقليد، ليس فقط المشاهير ولكن بعض الأشخاص الذين خطفوا الأنظار أيضا بموهبتهم في تقليد المشاهير والشخصيات العامة.

"نور نُصير" صاحبة الـ29 عاما، برعت في تقليد العديد من المشاهير عبر "التيك توك" فسرعان ما بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطعها عبر "الفيسبوك"، مشيدين بأداءها وخفة ظلها في التقليد ومحاكاة الشخصيات العامة.

ولعل أبرز مقاطعها كانت تقليدها للدكتور مبروك عطية، فعلى الرغم من ملامحها الانثوية والحجاب، ظهرت "نور" بالبدلة الرجالي والنظارة الشمسية، والورد الشهيرة وتبدأ في تقليده، بل وتقليد ضيوفه على الهاتف أيضا.

تقول "نور": "موضوع التقليد بدأ عندي وانا صغيرة، ولما كبرت كنت بدأت اركز في الدراسة والشغل خصوصا إني مدرسة لغة إنجليزية، لكن الحظر خلاني اعمل تيك توك وفيديو ورا التاني عملت صفحة وبدأت تتشاف فعلا".

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وعن استعداداتها للمقاطع، أوضحت خلال حديثها لـ "هن": "الموضوع بياخد مني وقت في البحث، وبعدين إني ابدأ أحاكي الفيديو".

وقالت: "مش بقلد الشخصية، قد ما بحاول اقلد الكلام بطريقتي وادائي، بشكل طبيعي وتلقائي".

متابعة: "أنا اللي بقطع الفيديو وامنتجه ممكن ياخد مني من ساعتين لساعتين ونص لحد ما يجهز".

وعن أداءها لطريقة الدكتور مبروك عطية، قالت: عنده كاريزما وعنده قصة وحوار، وأغلب الردود شبه حياتنا فعلا، كنت الأول بقلد ضيوفه بعدين حبيت اعمل الموقف كله".

مختتمة: "مبسوطة بردود الأفعال على الفيديوهات وهي اللي دفعتني اعمل صفحة على الفيسبوك عشان تتشاف أكتر".