قصة حب النساء للأحذية لا تنتهي، وكيف لا، وهي أنيقة وجذابة وتضفي لمسة خاصة ومميزة على مظهرنا العام، فإذا كنتِ تحبين الأحذية مثلي وتريدين تعلم تنسيقها مع ألوان ملابسك، تابعي القراءة لمعرفة كيفية تنسيق ألوان الملابس مع الأحذية، إضافة إلى بعض الاقتراحات المميزة والجريئة، وأحدث الأحذية النسائية لهذا العام. كيفية تنسيق ألوان الملابس مع الأحذية يمكن لتغيير تفصيلة واحدة مثل الحذاء أن يغير من مظهرك تمامًا، وينقلك من ملابس رسمية إلى ملابس غير رسمية، إليك دليل لبعض أشهر ألوان الأحذية وما يتماشى معها من ملابس. دليل أشهر ألوان الأحذية: الحذاء الأسود: الأحذية الأكثر شيوعًا ويمكن مطابقتها مع كل الألوان الأخرى تقريبًا، لكن أفضل الألوان التي تتناسب مع الأحذية السوداء: الأسود والأزرق والذهبي والفضي والنبيتي. الحذاء الأبيض: تقريبًا مثل الأسود، فالأبيض يمكن أن يتماشى مع أي مجموعة ألوان، يناسب الدنيم "الجينز" والملابس متعددة الألوان والمنقوشة والباستيل. الحذاء الأحمر: أحذية جريئة ومثيرة، وأفضل الألوان التي تتناسب مع الأحذية الحمراء هي: الأسود والأبيض والأزرق الداكن والبرتقالي والوردي. الحذاء الذهبي: ليس من الصعب مطابقة الأحذية الذهبية مع الملابس كما قد تظنين، وإن كان يناسبها الأسود والأخضر والزمردي والأحمر والأزرق. مقترحات لتنسيق جذاب بين ألوان الحذاء والملابس: الأصفر والأزرق: قد يبدو مزيج من درجات الأصفر والأزرق جريئًا، خاصةً إن كانت الدرجات الساطعة، لكن يمكنك إدخال درجات الباستيل الأكثر رقة، وستجدين الشكل النهائي جذابًا للغاية. الأحمر والأزرق: رغم أن تخيل ذلك يبدو مريعًا أو غاية في الجرأة، ففي الواقع يبدو اللون الأحمر الفاتح والأزرق الساطع رائعين معًا. الأزرق والأخضر: تتماشى الألوان التي لها نفس درجة الحرارة جيدًا مع بعضها، لذا تبدو الدرجات الدافئة من اللون الأزرق والأخضر، أو الدرجات الباهتة من نفس اللونين، جيدة معًا. الأصفر والبنفسجي: لا تجرب كثيرات مزيج الأصفر والبنفسجي، لكنه يجذب الانتباه دائمًا فهو يجعلك تبدين مشرقة جدًا. الأزرق أو البنفسجي الباستيل والوردي الباهت: مع مزيج من الدرجات الرقيقة للوردي والبنفسجي والأزرق يمكنك التقاط صور أنثوية للغاية.

أحدث الأحذية النسائية لأن الابتكار في الملابس والاحذية على وجه الخصوص لا ينتهي، إليك دليل أشهر الأحذية الحديثة الأكثر رواجًا والتي تتماشى مع موضة هذا العام: الأحذية ذات الأجزاء اللامعة أصبحت الأحذية التي بها أحجار لامعة وزخارف من أكثر الأحذية رواجًا في 2020 ورغم أنه يبدو انها تناسب السهرات المسائية، فإن الرائج الآن ارتداؤها أيضًا خلال النهار. الأحذية ذات النقشات والملمس المختلف بث مصممو الأحذية هذا العام حياة جديدة في هذا النمط، من خلال دمج المطبوعات أو إضافة الملمس في الأحذية، ما يمنحك مظهرًا لافتًا. الأحذية المزينة بفيونكة لا يوجد سبب للتخلي عن إيجاد حذاء أنثوي في حفلات الزفاف وفي الإجازات، والحذاء المزين بفيونكة سواء كان مزركشًا أو سادة من أكثر الأحذية بقاء على الساحة للسيدات مهما مضى الوقت. الأحذية ذات الأشرطة غير المتماثلة اختاري أحذية فيها هذه الأشرطة غير المتماثلة التي تلتف بشكل مائل على قدميك. تشبه الصندل كثيرًا لكن لها لمسة خاصة، تحديدًا الأحذية ذات الشرائط العريضة. الأحذية ذات النعل الضخم من أشهر الأحذية في الأعوام الماضية وكذلك هذا العام. لها إصدارات كثيرة وأشكال متنوعة ومميزة وبعضها ليس ثقيلًا كما يبدو.

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