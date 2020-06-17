للمعزول منزليا: توجه فورا للمستشفى حال ظهور هذا العرض.. واحذر استنشاق البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويحاوطنا عددا كبيرا من الشائعات والنصائح المغلوطة، خاصة تلك التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز ما تردد مؤخراً حول استنشاق مريض كورونا الذي يعاني من ضيق في التنفس للبصل.

ويوضح الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، لـ"الخليج 365"، أن حالات مصابي كورونا التي يمكنها العلاج بالعزل في المنزل هم فقط الذين يعانون من الأعراض الضعيفة والمتوسطة والتي لا يشملها عرض ضيق التنفس، وفي حالة الشعور بضيق التنفس ونقص الأكسجين يجب التوجه فوراً للمستشفى لأخذ جلسات تنفسية وجلسات استنشاق البخار.

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وبسؤاله حول إمكانية عمل جلسات البخار بالمنزل، أكد أنه لا يجب المجازفة بذلك ولا يمكن عمل جلسات استنشاق للبخار في المنزل لأن ذلك قد يؤدي إلى الاختناق ونقص الأكسجين ونتائج سلبية.

وأشار "الحداد" إلى أن شائعة استنشاق البصل لمرضى كورونا لا أساس لها من الصحة، بل يعمل البصل على تهيج الجهاز التنفسي وزيادة ضيق التنفس والأزمة، لأن البصل مادة ذو رائحة مثيرة.

وأضاف أن تناول البصل والثوم لا يعالج أي منهما فيروس كورونا، وإنما هم مضادات للأكسدة تعمل على تقوية الجهاز المناعي.