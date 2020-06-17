رحاب الجمل تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده: الدم الخفيف والقلب الطيب

علاقات و مجتمع

صداقة وكيمياء كبيرة جمعت بين الفنان بيومي فؤاد والفنانة رحاب الجمل، والتي ظهرت واضحة خلال الأعمال التي ظهرا خلالها، وشاركت الفنانة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور التي جمعت بينهما وهنأته بعيد ميلاده.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها قائلةً: "الدم الخفيف والقلب الطيب، أنا من المحظوظين لأني اشتغلت معاك مرتين، كل سنة وإنت طيب عيد ميلاد سعيد Happy birth day

وكان ربط الجمهور بين أدوار أبطال مسلسل "البرنس"، وبين شخصياتهم الحقيقية، إذ توعدوهم بعد تفاعلهم مع الأحداث على مدارالحلقات، لما قاموا به مع رضوان البرنس "محمد رمضان"، من سلب حقه وقتل زوجته وابنه وترك ابنته مريم في أحد الشوارع، وكان من ضمن الشخصيات التي توعد لها الجمهور هي عبير "رحاب الجمل"، نظرًا لتجسيدها دورها على أكمل وجه.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎