"المتبرجات وعبايات فدوى البرنس".. كواليس صور أثارت الجدل

علاقات و مجتمع

صفحة جديدة، ظهرت بقوة لتثير حولها جدلا واسعا، بسبب منشوراتها التي أدعت انتمائها لسلسلة التوحيد والنور التجارية، والتي خرجت بعدد من البوستات الساخرة تفاعل معها المتابعون باعتبارها حقيقية.

"وصل الآن كوليكشن طقم الصلاة للمرأة المسلمة، ويوجد قسم خاص للمتبرجات".. خرج البوست ليثير جدل، حيث اتهم المتابعون سلسلة المحلات بأنها تحض علي العنصرية وتصف غير المحجبات بأوصاف يحاسب عليها القانون، وهو ما نفاه بعضهم بتوضيح هوية الصفحة "ده أكيد هزار او مش حقيقي"، لتستمر الصفحة في حصد التفاعل مع البوست الساخر.

مسؤولي الصفحة استقبلوا ردود الفعل بشكل ساخر، اكدوا لـ"هن" أن الصفحة لا تقصد إهانة أو النيل من السلسلة التجارية، لكنهم وجدوا فيها طريقة طريفة للتسلية والترويح علي المتابعين وخاصة في أيام الحظر الصعبة بحسب تعبيرهم.

وبحسب "حليم" أدمن الصفحة، فإنها منشأة منذ أكتوبر الماضي، ويعمل عليها هو وصديق يدعي نجم،وأنهما اعتمدا علي اسم التوحيد والنور لإضافة مصداقية علي بوستاتهم الساخرة.

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وأضاف: "نزلت البوست بمسابقة الكوفيد 19، ونزلت صورة واحد صاحبنا كأنه كسب 3 فانلات ووقتها اتشاف جدا حتى ان الفنان محمد هنيدي علقلنا عليه".

زيادة عدد المتابعين علي الصفحة في 10 أيام ووصولهم إلي 40 ألف متابع دفعهما للاستعانة بثالث للعمل معهما، يؤكد حليم: "بقينا يتم كامل شغال على الصفحة وكله هزار أكيد".

بوست آخر عن عبايات فدوي البرنس والمتبرجات أثار الجدل، فسره حليم "احنا مش مركزين على فئة واحدة احنا بنشوف الناس معلق معاها ايه وبنطلع فكرة البوستات من هنا وكل الصور اللي على الصفحة جايبينها من علي الانترنت وأكيد مش حقيقية، احنا منزلناش يعني نصور حاجة معينة ونتريق عليها".

وعن اقتباسه اسم التوحيد والنور، أكد: "عشان التوحيد والنور ليه ذكريات مع جيل الثمانينات والتسعينات ولسه محتفظين بالطريقة القديمة بتاعتهم في البيع والشراء مقارنة بالماركات الجديدة".