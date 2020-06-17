أبرز طرق لإرتداء الملابس الشبابية المريحة بحسب موضة ربيع ٢٠٢٠

الربيع شهر الألوان وما عليكي إلا أن تجمعي الألوان التي تليق مع بعض لمظهر كجوال جذاب. إختارت لك ٣ طرق لإرتداء الملابس الكجوال حسب موضة ربيع ٢٠٢٠المظهر الأول يعتمد على الكارديجن الملون مع توب منقوش أو مقلم. إرتديهما مع الجينز المفضل لديكي وحذاء بدون كعب.

المظهر التاني يعتمد على توب واسع وكبير يخفي جميع عيوب الجسم مع جينز ضيق أو ليجينج وحذاء باليرينا مريح.

المظهر الثالث يركز على جمال البلوزات الملونة مع بنطلون جينز و حذاء عالي "ويدج". من أكثر المظاهر التي نفضلها لأنها مريحة و أنيقة ومرحة.

Advertisements

قد يهمك أيضا :