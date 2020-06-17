هل أصبحت أقنعة الوجه القماشية حاسمة في معركة كورونا؟.. خبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مع استمرار ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا COVID-19، يوصي مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، بأن يرتدي الجميع قناع الوجه في الأماكن العامة.

ويقول الخبراء إن الأقنعة المصنوعة في المنزل لا تحمي شخصًا من الإصابة بالمرض، لكنها يمكن أن تساعد في منع انتشار المرض من قِبل المصابين.

كما يوصي الخبراء بأن يواصل الجميع الابتعاد الاجتماعي والتدابير الوقائية الأخرى بالإضافة إلى ارتداء أغطية الوجه.

وكان الاستخدام العام لأقنعة الوجه أمرًا شائعًا في الصين والدول الأخرى في آسيا منذ بداية تفشي الفيروس التاجي الجديد.

الآن، في الوقت الذي يواجه فيه العالم عددًا متزايدًا من حالات الوفاة المؤكدة لـ COVID-19، بدأت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في تقديم النصائح بارتداء الأقنعة أيضًا.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير أخرى للتمييز الاجتماعي (على سبيل المثال، محلات البقالة والصيدليات) خاصة في المناطق التي تنتقل فيها المجتمعات بشكل كبير"

وأصبح من الواضح بشكل متزايد أنه يجب على جميع الأشخاص ارتداء الأقنعة أثناء تواجدهم في الأماكن العامة، كونها سبب محتمل للسيطرة على الفيروس بشكل أفضل. ويكشف "الخليج 365" السبب وراء أهمية أقنعة الوجه في معركة كورونا، وفقا لما ذكره موقع healthline.

- تحمي الآخرين

يقول معظم الخبراء أنه يجب ارتداء الأقنعة في أي وقت تكون فيه في الأماكن العامة أو بالقرب من الناس، إذ تعمل الأقنعة كحاجز مادي لحمايتك الآخرين من الجسيمات الفيروسية والبكتيرية.

من غير المحتمل أن يمنعك قناع القماش وحده من استنشاق جزيئات الفيروس المجهري، وفقًا لرودني رود، رئيس برنامج علوم المختبرات الطبية والعميد المساعد للبحث في كلية المهن الصحية في جامعة ولاية تكساس.

يقول رود: "سوف ينتقل الفيروس التاجي مباشرة من خلال القماش.. ولكنه سيوفر القليل من حماية الجهاز التنفسي، والتي يمكن أن تقلل من ترسيب قطرات الفيروس على الأسطح والأشخاص القريبين منك".

يشبه لوك بادويك، طبيب الطوارئ ومؤسس مركز أوستن للطوارئ في تكساس، فائدة ارتداء قناع بالسعال أو العطس في مرفقك.

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يضيف الطبيب: "إن ارتداء القناع جيد لسببين إنه سيخفض 95 في المائة من التنفس الذي يرسل الفيروس إلى مسافة تصل إلى 6 أقدام في الغرفة، وسيمنع الفيروس من الدخول إلى أنفك أو عن طريق الفم، إذا لمست سطحًا ملوثًا ثم وجهك، هذا سيبطئ الفيروس كثيرًا".

- أقنعة الوجه القماشية ليست أجهزة تنفس

أقنعة N95، التي يرتديها أخصائيون طبيون على اتصال وثيق مع أولئك الذين يعانون من الإصابة بـ COVID- 19 هي في الواقع أجهزة تنفس، إنها تشكل إغلاقا محكمًا فوق الأنف والفم وتعمل على تصفية كل الهواء الداخل أو الخارج.

من ناحية أخرى، فإن أقنعة القماش تشبه إلى حد كبير الأقنعة الجراحية، التي ليست محكمة الإغلاق وتهدف في المقام الأول إلى منع العاملين في مجال الرعاية الصحية من نقل الجراثيم للمرضى.

وأوضحت الدكتورة ناتاشا فوكسينا، طبيبة الباطنة في أسترا إم دي هيلث في نيوارك نيو جيرسي، أن أقنعة القماش "تحمي البيئة من مرتديها، بينما أقنعة التنفس N95 تحمي مرتديها من البيئة".

- كن يقظًا بشأن الإجراءات الأخرى

تشير التقارير الواردة من آسيا إلى أن ارتداء القناع يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الشعور بتضامن المجتمع والجهد الجماعي في مكافحة أمراض مثل الفيروسات التاجية.

ومع ذلك، فإن القناع لا يحل محل بروتوكولات الوقاية الأخرى من COVID-19، مثل الإبعاد الاجتماعي وغسل اليدين، وحذر رودني رود من أن الأقنعة قد تؤدي إلى شعور زائف بالحماية".

وأضاف: "إذا ارتديت قناعًا ثم ذهبت إلى متجر بقالة ولمست كل شيء، فإن خطر تعرضك للإصابة سيزداد"، متابعا "بنفس أهمية ارتداء القناع، يأتي التعامل السليم عند استخدامها، حيث تعتبر نظافة اليدين مع ارتداع الأقنعة حاسمة بشكل خاص".

يواصل: "يجب غسل أقنعة القماش يوميًا أو بعد كل استخدام ممتد، اغسله بمنظف يحتوي على مادة مبيضة ، ثم جففه".

- كيفية عمل قناع

"يمكن استخدام أغطية الوجه القماشية المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة كإجراء إضافي في مجال الصحة العامة"، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ويجب أن تكون "ملائمة بشكل مريح ولكن مريح على جانب الوجه، وأن يتم تأمينها برباط أو حلقات أذن، وتشمل طبقات متعددة من القماش، وتسمح بالتنفس بدون قيود، وتكون قابلة للغسيل وتجفيفها آليًا دون تلف".