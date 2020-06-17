صور.. "أم الشحات" توجه رسالة لوالدتها في عيد ميلادها: أجمل امرأة بالعالم

علاقات و مجتمع

علاقة قوية ترتبط بين الفنانة علياء عساف، والمعروفة باسم "أم الشحات"، نسبة لدورها في فيلم "بلية ودماغة العالية"، مع الفنان محمد هنيدي، ووالدتها التي تساندها طوال الوقت.

ووجهت علياء رسالة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، قالت خلالها، "كلما زاد عدد أعياد ميلادك، كلما أصبحت أجمل، عيد ميلاد سعيد لأجمل امرأة أعرفها".

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وتابع، "شكرا لك على كل شيء، لقد جعلتني أشعر بالحب وعلمتني كثيرا في الحياة، لقد كنت هناك من أجلي مهما كان، لا أستطيع أن أخبرك كيف أنا أقدر كل ما فعلته من أجلي أنا أحبك وسأفعله دائمًا".

وبدأت علياء عساف، التمثيل منذ طفولتها المبكرة، حيث عملت للمرة الأولى من خلال فيلم نزوة مع أحمد زكي ويسرا، وقامت بدور الطفلة حبيبة بنت أحمد زكي، وعُرفت باسم "أم الشحات"، بعد مشاركتها في فيلم "بلية ودماغه العالية"، مع الفنانين محمد هنيدي، غادة عادل، وأحمد زاهر.