بعد غزوه المنازل.. طرق طبيعية للتخلص من الناموس

علاقات و مجتمع

غزا الناموس مؤخرا البيوت بشكل كبير وأصبحت لدغاته علامة تميز الجميع ولا يسلم منه الأطفال أو الكبار، وبعيدا ان استنشاق الكيماويات الضارة يقدم لك موقع "هن" طرق طبيعية للتخلص من الناموس، بحسب موقع "هاوس هولد" المتخصص في شؤون البيت.

ينفر الناموس بشكل عام من الروائح النفاذة العطرة لذا يمكن استخدام تلك الأعشاب للتخلص منه.

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النعناع

النعناع له رائحة عطرية قوية تنتشر بسرعة في الجو، ويمكن الاستفادة من النعناع من خلال جمع أوراقه الخضراء أو المجففة، وحفظها في أكياس ورقية شبيهة بأكياس الشاي، وتعليقها على النوافذ ومداخل البيت المختلفة لمنع دخول الناموس.

الليمون بالقرنفل

ضعي وحدات من القرنفل المميز برائحته النفاذة في انصاف ثمرات الليكون وضعيها عن النوافذ والابواب ومداخل الشقة لطرد الناموس بشكل فعال.

الريحان

ضعي أوراق الريحان على نوافذ الغرف ومداخل البيت، واتركيها على الشرفة لمنع دخول الناموس للبيت.

الينسون

تطرد رائحة الينسون النفاذة الناموس من البيت لذا انثريه في أرجاء المنزل او ازرعيه في قصاري عند المداخل والنوافذ لطرد الناموس.

ورق اللورى

يمنع ورق الغار الذي ينمو على شكل أشجار كبيرة، الناموس من الاقتراب من المنزل ويساعد على إبقائه بعيداً عنه.

اللافندر

جففي أوراق اللافنر ذو الرائحة القوية، ووزعيه في أوعية الزينة الصغيرة في مختلف أرجاء المنزل، بالإضافة إلى قدرته على طرد الناموس من المنزل يمكن استغلاله كمعطر للجو، نظراً لرائحته العطرية الجميلة.