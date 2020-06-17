خلال الدايت.. احذري 4 عادات شائعة تدمر حميتك الغذائية

صحة

العادات الغذائية تتغير أحيانا خلال الدايت ويبدأ راغبي الرشاقة في اتباع نظام صحيا صارما، ولكن هناك بعض العادات الغذائية التي تتبع في هذا الوقت وتكون فاشلة وتؤثر سلبا على الحمية الغذائية وليس العكس.

ويستعرض التقرير التالي تلك العادات التي يجب التخلص منها بحسب موقع "ويب مد" الأمريكي الطبي المتخصص.

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الديتوكس

مشروبات تخسيس، يسير على خطاها الكثيرون لخسارة الوزن وتعتبر واحدة من أشهر طرق خسارة الوزن، لكن الاعتماد عليها وإهمال تناول أطعمة أخرى، قد يسبب العديد من الأضرار نتيجة نقص الفيتامينات والمعادن من الجسم.

ويحضر "الديتوكس" بخلط الأعشاب الطبيعية أو الخضروات أو الفاكهة مع مكونات المياه بهدف تنشيط الوظائف الحيوية في الجسم وتوفير الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

المكملات الغذائية

يجب أن تؤخذ عن طريق طبيب، لأنه في بعض الحالات يعتمد على تناول المكملات الغذائية باعتبارها مصدرا للفيتامينات والمعادن، التي يفقدها الجسم خلال الحمية الغذائية، لكن الإفراط في تناولها تسبب أضرارا صحية بالغة على جسم الإنسان.

دايت صودا

رغم اسمها الخادع فهي تحتوي على نسب عالية من المحليات الصناعية، ورغم أن الدايت صودا قليلة السعرات الحرارية، فإن الإفراط في تناولها يسبب زيادة الوزن، لأنها تزيد الشعور بالجوع وبالتالي زيادة حاجة الجسم للطعام.

منع الكاربوهايدرتس

عندما تمتنع عن تناول الكربوهيدرات بشكل نهائي ربما تحدث نتائج عكسية، لأن الجسم يعتمد عليها في الحصول على الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية، لذا ستشعر بالهبوط والتعب والحاجة إلى تناول المزيد من الأطعمة التي قد تساهم في زيادة الوزن.