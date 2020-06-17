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الامارات | بريطانيا تهلل لنتائج دواء ديكساميثازون: أفضل نبأ يتعلق بمواجهة كورونا حتى الآن

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لندن - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء باستخدام عقار من عائلة الستيرويدات يسمى ديكساميثازون في علاج مرضى ، معتبراً ذلك أفضل نبأ حتى الآن في ما يتعلق بمواجهة تفشي الوباء.

وأظهرت التجارب السريرية التي أُعلنت أمس الثلاثاء أن ديكساميثازون، الذي يُستخدم كمضاد للالتهاب في أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل، خفض معدل الوفيات بنحو الثلث بين أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19 ممن أُدخلوا المستشفيات.

وأضاف هانكوك لـ«سكاي نيوز» أنه يزيد بالفعل فرص الشفاء بصورة كبيرة للغاية.. إنه أحد أفضل الأنباء التي وردت إلينا خلال هذه الأزمة برمتها.

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وتابع أن متوسط الأشخاص الذين يمكن للشخص المصاب أن ينقل لهم العدوى أقل من واحد في جميع المناطق، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن إنجلترا أو المملكة المتحدة بأكملها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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