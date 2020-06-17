الامارات | 3 نصائح مفيدة للتغلب على اضطرابات النوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نصائح مفيدة للتغلب على اضطرابات النوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم معهد الاستشارات الصحية الألماني بعض النصائح المفيدة للتغلب على اضطرابات النوم التي تواجه البعض.. وهنا ثلاثة إرشادات للتمتع بنوم هانئ ومريح.

مارسوا الرياضة

ممارسة الرياضة تساعد على النوم، بشرط ممارستها قبل الذهاب إلى الفراش بمدة لا تقل عن ساعتين.

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احذروا الضوء الأزرق

ينبغي أيضاً الابتعاد عن وسائط الميديا على اختلاف أنواعها كالتلفاز والهاتف الذكي قبل الذهاب إلى الفراش بنحو ساعة تقريباً؛ لأن الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية يتسبب في تثبيط هرمون "الميلاتونين" اللازم للنوم.

وفروا البيئة المثالية

يمكن مواجهة اضطرابات النوم من خلال بيئة النوم المثالية؛ إذ ينبغي أن تكون غرفة النوم مظلمة قدر الإمكان، وأن تتراوح درجة حرارتها بين 15 و18 درجة مئوية.

وتمثل اضطرابات النوم مشكلة صحية تستدعي استشارة لطبيب في حال حدوثها بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً على مدار فترة تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر.

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