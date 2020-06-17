تحذير من الاستخدام المفرط لمواد التعقيم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

حذر المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر من الاستعمال المفرط للمطهرات ومواد التعقيم في المنزل حتى في زمن الكورونا، حيث يشكل ذلك بيئة مثالية لتكاثر كائنات دقيقة ذات مقاومة.

وأضاف المعهد الألماني أن المطهرات ومواد التعقيم لا تقتل البكتيريا الضارة فحسب، بل تقضي على البكتيريا النافعة أيضاً، التي تعمل على تقوية جهاز المناعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتسبب المواد الفعالة في الكثير من المطهرات ومواد التعقيم في إجهاد الجلد وتعزز من فرص الإصابة بالحساسية.

لذا لا يجوز استخدام المطهرات ومواد التعقيم إلا بتوصية من الطبيب، كما هو الحال عند وجود شخص مصاب بعدوى في المنزل، في حين يكفي الأصحاء الالتزام بالتدابير الصحية البسيطة مثل المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون وتنظيف الأسطح ومقابض الأبواب بانتظام بواسطة المنظفات المنزلية العادية

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