ما هي أفضل وضعية نوم لتجنب آلام الظهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حذّر تقرير جديد صادر عن شركة أسترالية لتصنيع الأسرّة من أن أسوأ وضعية للنوم هي النوم على المعدة لأنها ترفع العنق بزاوية 90 درجة وتضغط على العضلات والمفاصل.

ويقول الأطباء في مايو كلينيك في الولايات المتحدة، إن وضعية النوم على المعدة تضغط أيضاً على الظهر والعمود الفقري.

ويمكن للجسم أن يتكيف مع هذه الوضعية خلال فترة قصيرة، لكن عند النوم ما بين 6 و 8 ساعات بنفس الوضعية، فقد يتسبب ذلك بالضغط على الأعصاب والأوعية الدموية، وينتج عن ذلك إضعاف الدورة الدموية وتلف الأوعية الدموية، وبالنتيجة يؤدي إلى آلام في العنق والكتفين وحتى الشعور بالصداع، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

ويمكن أن يزيد رفع ذراعيك فوق رأسك أثناء النوم من الشعور بالتنميل، لأنه يقلل من تدفق الدم من العنق إلى الذراعين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويُعتقد أن النوم على الظهر هو الأفضل، لأن الرأس والعنق والعمود الفقري تستريح في وضع محايد، دون أي منحنيات تسبب الألم. ومن المرجح أيضاً أن يقلل من ظهور التجاعيد، حيث لا يتلامس جلد الوجه مع الوسادة، كما يقول بعض أطباء الجلد، في حين أن النوم على أحد الجانبين هو الأكثر شيوعاً، حيث يتبناه أكثر من 70% من البشر.

قوة التفكير

ووفقاً لإحدى الدراسات، فإن التعبير عن الأفكار الإيجابية بشكل متكرر قبل وقت النوم، يمكن أن يحفز عقلك اللاواعي لمنعك من النوم على معدتك في الليل.

وتنصح الدراسة بتكرار عبارة "سأنام على ظهري لأن ذلك أفضل لجسدي" 10 مرات قبل النوم بصوت مرتفع، وسيزيد هذا من فرصة نومك على ظهرك طوال الليل.

طريقة القطعة الرخامية

حيلة بسيطة تمنعك من النوم على بطنك، حيث ينصح بعض الخبراء بتثبيت قطعة رخامية على البطن، وكلما رغبت بالنوم على معدتك ستمنعك هذه القطعة الرخامية من النوم، وستضطر للعودة إلى وضعية نوم صحية أكثر. وهي حيلة مستوحاة من طريقة يستخدمها الخبراء بوضع كرة تنس في الجزء الخلفي من ملابس النوم لمنع الشخير.

التنويم المغناطيسي

طريقة أخرى إيحائية تعتمد على إقناع العقل الباطني بضرورة النوم على الظهر للتخفيف من آلام الظهر والعنق، ويقول الذين جربوا هذه الطريقة إنهم تمكنوا من النوم طوال الليل في هذه الوضعية.

اختيار وسادة مناسبة

من الضروري اختيار وسادة مناسبة لدعم وضعية النوم، مع محاذاة الخطوط التي تحاذي الرأس والرقبة والعمود الفقري، ولها أيضاً حافة مرتفعة لدعم مؤخرة العنق، حيث يكاد يكون من المستحيل الاستلقاء على بطنك بشكل مريح.

الاستلقاء بين وسادتين

نصيحة أخرى تعتمد على النوم بين وسادتين كبيرتين لمنعك من الانقلاب خلال النوم، وهي طريقة بسيطة وتناسب البعض الذين لا يتحركون كثيراً أثناء نومهم.