في ذكراه الـ22.. نصائح الشعراوي للفتيات والشباب المقبلين على الزواج

علاقات و مجتمع

لمع الشيخ محمد متولي الشعراوي في فترة الستينيات والسبعينيات، وتصاعدت شهرته بسرعة الصاروخ، حيث امتلك صفات شخصية دفعت الناس للإقبال على برامجه، كان مجرد الاقتراب منه والجلوس أمامه حلما يراود الملايين، فكان يتمتع بأسلوب دقيق في تبسيط وشرح آيات القرآن الكريم.

استطاع لفت الانتباه واكتساب محبة العامة، كان ذا قدرة هائلة على التواصل مع الجماهير حيث اتسم اسلوبه بـ"السهل الممتنع والمزج بين العمق والبساطة".

ويتزامن اليوم 17 يونيو ذكرى وفاة "إمام الدعاة" الشيخ محمد متولي الشعراوي الـ22.

ورصد "هُن" أبرز مواصفات الزوجة الصالحة كما ذكرها الشعراوي في إحدى لقاءاته.

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كانت للمرأة نصيب من حديث الشعراوي، خلال لقاءاته، حيث قام بذكر مواصفات المرأة الصالحة وأسباب فشل العلاقات داخل الأسرة، قائلًا"لن يبقى لك الا أن تكون أمينة ومخلصة ومدبرة".

الشعراوي يوضح أسباب فشل العلاقات الأسرية: مقاييس الرجال والنساء

عن أسباب فشل العلاقات داخل الأسرة، أوضح أن الفشل في الأسرة ينشأ من أن الرجال يدخلون في الزواج بمقياس واحد وهذا المقياس عمره قصير ويذهب بعد فترة بعدها تستيقظ أعين الرجل إلى نواحي الجمال الأخرى، اياك أن تأخذ زاوية واحدة وخير الزوايا أن يكون لها دين".

وعن مقياس قبول المرأة للزوج قال: "إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وإن لم يحدث ذلك فستكون هذه الفتنة، فيجب أن ترى المسألة التي لها عمر طويل في الحياة الممتدة وبعد ذلك إذا أرادت المرأة أنها تكون ناكحة ترى آيتها وأين تنبع".

نصائح الشعراوي للمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات

وهناك أمور يجب أن تتحلى بها الزوجة حتى تكون قادرة على مساندة زوجها، وقال: "من الممكن إن كان لديها الوقت أن توسع دائرة مهمتها في بيتها عندما يكون لديها أولاد، وإذا أرادت المراة أن تكون ناجحة فعليها رؤية الإطار الذي يمكنها ان تحقق نجاحًا به، فتعلم الخياطة والتطريز والتمريض وتعلمي حتى توفري مقابل الدروس الخصوصية، إلى جانب تعلم أمور السباكة، والكهرباء، وبهذا تكون المرأة قادرة على توفير الدخل البسيط للمهام التي تتطلب الوقت والأموال".

ونصح الشباب بعدة نصائح قبل الزواج ومنها أنه يجب على الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها لكى يكون مطيعًا لها، وأن تكون الزوجة راضية وقنوعة وحسنة المعاشرة، وأن تحرص على نظافة وحسنة مظهرها فلا يرى زوجها منها إلا كل جميل وألا يشتم منها رائحة سيئة أبدًا، وان تكون سندا وعونًا له، وألا تعصى له أمرًا ولا تفشى له سرًا.