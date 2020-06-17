"أنجلينا جولي أفريقيا" تنتهي من إنتاج أضخم عمل غنائي لدعم الجيش الأبيض

علاقات و مجتمع

"جيشي الأبيض".. أول أوبريت غنائي أفريقي بثلاث لغات من إنتاج مصري لدعم ملائكة الصفوف الأمامية فى مواجهة كورونا.

لأول مرة.. أغنية تضم 11 دولة أفريقية لدعم الجيش الأبيض من إخراج وإنتاج سيدة مصرية مؤثرة في القارة السمراء.

"رشا قلج" أول مصرية تنتج أغنية إفريقية تصم 11 مغنيًا من 11 دولة أفريقية تقديرا لدور الجيش الأبيض في مواجهة كورونا.

وعن اختيار رشا قلج للمطربين الـ11 من دول شمال وجنوب وشرق وغرب أفريقيا وكيفية تنسيق العمل بينهم حتى تخرج الأغنية للنور قالت: كان الأمر صعبًا جدًا خاصة أثناء إغلاق حركة الطيران عالميا، لكنهم كانوا جميعًا متعاونين للغاية وقمنا أخيرًا بإنهاء عملنا الفني بجدارة، ويشارك في الأغنية:

1. ايه باس A pass ( أوغندا)

2. كويزيCwezi (غانا)

3. كامبواKambua (كينيا)

4. محمود الليثي ( مصر)

5. نيكي Niki( نيجيريا )

6. روزي Rozzy ( سييرا ليون)

7. سالاتيل. Salatiel (الكاميرون)

8. شون ك Sean K( ناميبيا)

9. سونيتا. Sunita (غامبيا)

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10. توم كلوز. Tom Close (رواندا)

11. ويزي. Wezi (زامبيا)

لإيمانها بأن الفن وسيلة عالمية لإظهار الدعم والتقدير وتعبيرا عن مشاعر الحب والتضامن مع كافة الأطقم الطبية التي تقاتل للقضاء على وباء كورونا حول العالم، بدأت الدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك والمصرية الأكثر تأثيرا في إفريقيا، فكرتها الخاصة في إصدار اول اوبيريت إفريقية تسمى "My White Army" أو "جيشي الأبيض" والتي تهدف إلى تقديم الشكر والعرفان للأطباء والممرضات في أفريقيا و باقي العالم

يشارك نخبة من أشهر الفنانين والنجوم الأفارقة الذين على رأسهم مصر و10 دول أفريقية أخرى في أوبريت غنائي جديد، يحمل اسم "My White Army" أو "جيشى الأبيض”، ومن المنتظر أن يرى النور خلال الأيام المقبلة... ويذكر أن هذه هي المرة الأولى في إفريقيا والعالم والتى يشارك فيها 11 مطربًا من 11 دولة أفريقية بثلاث لغات في أغنية واحدة. لدعم الأطباء والعاملين في المجال الصحي.

وقالت منتجة ومخرجة الأوبريت الدكتورة رشا قلج والملقبة بأنجلينا جولى أفريقيا والمصرية الحائزة على لقب السيدة الأكثر تأثيرا فى أفريقيا لعام ٢٠١٩ وهى ايضا الرئيس التنفيذى لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية أن الأوبريت يحمل في طياته مجموعة من الرسائل الإيجابية المهمة مع الفترة الصعبة التي تعيشها العديد من البلدان فى أفريقيا وحول العالم بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد، إذ قام المشاهير المشاركون في العمل بتسجيل مقاطعهم الغنائية متطوعون من منازلهم

وهو بالمناسبة أول أوبريت غنائي عالمى يمثل مصر وأفريقيا بثلاث لغات هى الإنجليزية والفرنسية والعربية ويضم ١١ مطربا ونجما يمثلون 11 دولة أفريقية يجتمعون على قضية واحدة

وتوجهت قلج بالتحية إلى نجم الغناء الشعبي محمود الليثي وقالت " الليثي قدم جزء مهم من الأوبريت باللغة العربية وبصوته المميز ليمثل مصر وتعاون معنا سريعا كما أود أن أشير إلى المطرب العالمى و المغني الكاميروني الشهير سالاتيل و الذي كان أيضًا جزءًا من الاوبريت و غنى بالفرنسية وقد شارك مؤخرًا النجمة العالمية بيونسيه في فيلم "الأسد الملك " الجزء الأخير أما كلمات الأغاني والموسيقى فكانت من تأليف وابداع وغناء كويزى النجمة الغانية

أما عن سبب إنتاج و إخراج رشا قلج لهذه الأغنية رغم تخرجها من كلية الصيدلية وطبيعة عملها كرئيس تنفيذي لمؤسسة خيرية قالت : على الرغم من أنني لست مخرجة أو منتجة محترفة لكن لدي خبرة سابقة في إنتاج وتقديم برامج التلفزيون في تلفزيون أبو ظبي.

كما أنتجت وأخرجت العديد من الأفلام الوثائقية بهدف كسر وصمة العار حول النساء المصابات بالعقم وتمكين النساء والفتيات في التعليم في إفريقيا وآسيا كجزء من برامج مؤسسة ميرك الخيرية ، لذلك لدي الموهبة والخبرة التي ساهمت في تميز العمل الفني الذي سأطلقه قريبا للشعب المصري والأفريقي والعالم بأسره

أرجو ان يكون هذا العمل كرساله من القلب للكوادر الطبية الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية لمعركة كورونا و الذين يخاطرون بالتعرض للفيروس حتى يتمكن الجميع من البقاء في المنزل والبقاء بصحة جيدة، فأغنية "جيشنا الأبيض" أو My White Army تعترف بتضحياتهم العظيمة خلال هذه الأوقات العصيبة في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم , هذه الأغنية سوف تكون للأولى من سلسلة أعمال فنية أفريقية تهدف إلى توجيه رسائل دعم و ارشاد لحياه و عادات أفضل.

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