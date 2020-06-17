السعرات الحرارية ومعلومات غذائية عن التين الشوكي

صحة

فاكهة صيفية محببة من الدرجة الأولى، يتسابق الجميع لمعرفة كيفية تناولها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب سهولة انتقاله في حالة شرائه من بائع متجول.

لمعرفة طريقة تقشير التين الشوكي في البيت عبر الرابط.

والتين الشوكي ليس مجرد فاكهة بل له فوائد عديدة، وغني بعناصر الغذائية المهمة للجسم، بالإضافة إلى سعراته الحرارية القليلة، يستعرضها التقرير التالي، بحسب موقع "مديكال" الطبي المتخصص، والدكتور خالد يوسف، أخصائي التغذية العلاجية.

- سعراته الحرارية قليلة، لا تتعدى الواحدة 30 سعرا حراريا.

- هو الحل الأمثل لإنقاص الوزن وخفض الكوليسترول وسكر الدم، لاحتوائه على نسبة منخفضة من الصوديوم.

- غني جدا بالبوتاسيوم الذي يحد من الشعور بالعطش.

- التين الشوكي غني بالماغنسيوم والحديد والفيتامينات.

- التين الشوكي غنى بالألياف، ويُساعد إذا كنت دائم الإحساس بالجوع.

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- يساعد في هضم الأكلات الدسمة.

- ينصح بتناوله بعد أي وجبة تحتوي على الدهون.

- التين الشوكي يساعد في خفض مستوى السكر في الدم بنسبة 20%.

- التين الشوكي مفيد للبشرة والشعر.

- له دور فعال في مقاومة حالات التشنجات، والإسهال.

- يحتوي على تركيزات مُرتفعة من الفلافينويد المُضادة للأكسدة والتي تعمل على مُعادلة الشقوق الحرة المُسببة للسرطان.

- يحتوي على النحاس الذي يحرق الجلوكوز لإنتاج الطاقة، وكفاءة الجهاز المناعي والمخ والأعصاب.