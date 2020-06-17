"يوجد قسم خاص للمتبرجات".. كواليس صورة أثارت الجدل

علاقات و مجتمع

"وصل الآن كوليكشن طقم الصلاة للمرأة المسلمة، ويوجد قسم خاص للمتبرجات".. منشور مرفق به عدة صور لزي صلاة المرأة بصفحة تحمل اسم "التوحيد والنور" وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسرعان ما بدأ العديد من الرواد التفاعل مع الصورة ومشاركتها، بل والتعليق عليها بين الساخر والناقد، بل وتفقد الصفحة التي امتلأت بالعديد من المنشورات، على شاكلة المنشور السابق.

فربما توقيت الحظر، وحالة الاكتئاب التي تمر على معظم الأشخاص، دفعت مسؤولي الصفحة لتدشينها وإدارتها بهذا المحتوى الساخر، دون مقصد لأي أمر آخر سوى السخرية، فعلى الرغم من أن رواد السوشيال ميديا، دوما ما يتصادفون بمشكلات انتحال الشخصية أو أسماء المتاجر بهدف الأذى، إلا أو الأمر في هذا الحال مختلف تمام، فالمقصد بحسب مسئول الصفحة في إطار السخرية فقط.

يقول "حليم" أدمن الصفحة، أنها بالفعل تم إنشائها في اكتوبر 2019، من قبل شخص آخر يدعى "نجم"، إلا أنه قرر إضافة الأخير للعمل عليها سويا، ومن ثم بدأ العمل عليها بمنشورات تسويق ومسابقات ساخرة، مقتبس شكل تسويق "التوحيد والنور".

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وتابع خلال حديثه لـ "هن" : "أنا نزلت البوست بتاع مسابقة الكوفيد 19، ونزلت صورة واحد صاحبنا كأنه كسب 3 فانلات ووقتها اتشاف جدا حتى ان الفنان محمد هنيدي علقلنا عليه".

واستطرد: "بعد 10 أيام الصفحة وصلت 40 ألف، وبعدها بقى معانا أدمن تالت وبقينا تيم شغال على الصفحة".

وعن صورة المتبرجات وملابس فدوى وغيرها، قال:"احنا مش مركزين على فئة واحدة احنا بنشوف الناس معلق معاها ايه وبنطلع فكرة البوستات من هنا وكل الصور اللي على الصفحة جايبينها من عالنت احنا منزلناش يعني نصور حاجة معينة ونتريق عليها".

وعن اقتباسه اسم التوحيد والنور، أكد: "عشان التوحيد والنور ليه ذكريات مع جيل التمنينات والتسعينات ولسه محتفظين بالطريقة القديمة بتاعتهم في البيع والشراء مقارنة بالبرندات الجديدة".