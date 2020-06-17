بعد تجريدها من لقب "المليارديرة الصغيرة".. كايلي جينر توجه رسالة لطفلتها: أريد أن أبكي

علاقات و مجتمع

وجهت عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة لطفلتها، وشاركت صورة تجمع بينهم.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قالت خلالها، "أنا أحب هذه الطفلة الصغيرة لدرجة أنني أريد أن أنفجر".

وتابعت مضيفة"أحيانًا أنظر إليها وأبكي مع العلم أنها لن تكون بهذا الحجم أبدًا مرة أخرى، الذين يعرفون شيئًا ضئيلًا للغاية يمكن أن يشغل معظم قلبك، ما وراء الكواليس".

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وكانت جُردت نجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر من لقب "المليارديرة الصغيرة"، بسبب كذبها حول دخل شركتها.

ووفقا لوكالة سبوتنك، اتهمت صحيفة "فوربس" الأمريكية جينر البالغة من العمر 22 عاما، بـ"الكذب حول دخل شركتها وتزوير الإقرارات الضريبية" من أجل الحفاظ على مركزها في قائمة الأغنياء.

وفي نوفمبرالماضي، باعت جينر 51% من علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مقابل 600 مليون دولار، لتحصل على ما يقرب من 340 مليون دولار بعد دفع الضرائب.

وبتغريدة في حسابها على تويتر، غردت جينر وكتبت: "أنا متحمسة جداً للشراكة مع Coty Inc لمواصلة توسيع علامتي التجارية على مستوى العالم، مؤكدة جينر في التغريدة نفسها بأن هذه هي البداية فقط!

ووفقًا لخبراء فوربس، تبلغ ثروة جينر أقل من 900 مليون دولار، كما أن العلامة التجارية Kylie Cosmetics تحقق إيرادات أقل مما ادعت جينر قبل إتمام صفقة البيع.