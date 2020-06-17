أستاذ أطفال: الأطفال بيجي لهم برد 12 مرة في السنة واحذرو من الكمامة

صحة

حذر الدكتور أحمد البليدي أستاذ طب الأطفال من وضع الكمامة على وجه الأطفال أقل من عامين.

Advertisements

وقال البليدي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الأطفال مازالوا عرضة للاصابة بفيروس كورونا مشيرًا إلى أن أعراض الفيروس على الأطفال تكون أقل.

وشدد البليدي على أن الخطورة الواقعة على الكبار من أصحاب الأمراض المزمنة هي نفسها التي تقع على الأطفال أصحاب الأمراض المزمنة أيضًا مطالبًا الأطفال بالحرص على النظافة والالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة أصحاب أمراض الكبد والكلى والحساسية الصدرية والسمنة الضغط امراض القلب والمناعة.

وأوضح البليدي أن أعراض ظهور المرض على الأطفال تكون أقل في حدتها مطالبًا الأمهات حال ظهور أعراض المرض على الأطفال عزلهم في المنزل والالتزام بالاجراءات الوقائية مشيرًا إلى أن الأطفال يصابوا بالبرد من 7 لـ12 مرة خلال العام لافتًا إلى أنه لا توجد طريقة للتفرقة بين أعراض البرد والكورونا إلا المسحات الطبية.