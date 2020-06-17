كتب: هن - 03:29 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020

سناك مفيد وصحي، يمكن تناوله مع الشاي بدون سكر أو القهوة سريعة التحضير، هو منخفض الدهن والسعرات الحراية ولكن يجب الحرص عند تناوله، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل بسكويت دايت. المقادير كوب شوفان مطحون. 1/2 كوب دقيق قمح كامل. 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة صغيرة قرفة. بيضة. Advertisements 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا. 2 ملعقة كبيرة عسل نحل. 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة صغيرة زبدة فول سوداني. طريقة التحضير يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. تخلط كل المكونات حتى يصبح لديكِ عجين متماسك. ترش طاولة المطبخ بالدقيق، ثم يفرد العجين ويقسم دوائر متساوية الحجم. يرص البسكويت في صينية مغطاة بورق زبدة. تدخل الصينية الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا، أو لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

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