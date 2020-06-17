"عشان تستوي بسرعة".. نصائح عند طبخ اللحمة

مطبخ

طهي اللحمة سواء مسلوقة أو مشوية له عدد من النصائح، التي يجب اتباعها للحصول على أفضل طعم ونتائج.

نصائح طهي اللحمة

- لا يوضع الملح في قدر سلق اللحمة إلا عندما تبدأ بالنضج بالفعل، لأنه يزيد من ساعات السلق.

- يفضل استخدام فلفل أسود حب، وحبهان حب، وورق لورى غير مفروم.

- يوضع فصان من المستكة خلال السلق.

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- للحصول على أفضل نكهة للبهارات شوحيها مع السمن قبل تشويح كباب الحلة.

- يضاف الكمون للحم للحصول على أفضل طعم.

- يضاف جزر لماء السلق وفصوص ثوم كامل، وبصلة كاملة.

- ينصح بوضح شرائح كيوي عند طهي لحمة ضأن في الفرن، لسهولة التسوية.

- يجب أن تبات اللحمة ليلة كاملة في التتبيلة للشواء أو لطهيها في الفرن.

- عند طهي لستيك يفضل تتبيله بالملح والفلفل الأسود فقط وتشويحه في زبد.