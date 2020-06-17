"عشان تستوي بسرعة".. نصائح عند طبخ اللحمة

مطبخ
كتب: هن -
03:02 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
طهي اللحمة سواء مسلوقة أو مشوية له عدد من النصائح، التي يجب اتباعها للحصول على أفضل طعم ونتائج.
نصائح طهي اللحمة
- لا يوضع الملح في قدر سلق اللحمة إلا عندما تبدأ بالنضج بالفعل، لأنه يزيد من ساعات السلق.
- يفضل استخدام فلفل أسود حب، وحبهان حب، وورق لورى غير مفروم.
- يوضع فصان من المستكة خلال السلق.
- للحصول على أفضل نكهة للبهارات شوحيها مع السمن قبل تشويح كباب الحلة.
- يضاف الكمون للحم للحصول على أفضل طعم.
- يضاف جزر لماء السلق وفصوص ثوم كامل، وبصلة كاملة.
- ينصح بوضح شرائح كيوي عند طهي لحمة ضأن في الفرن، لسهولة التسوية.
- يجب أن تبات اللحمة ليلة كاملة في التتبيلة للشواء أو لطهيها في الفرن.
- عند طهي لستيك يفضل تتبيله بالملح والفلفل الأسود فقط وتشويحه في زبد.
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